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Когда отмечают Благовещение в 2025 году и что это за праздник?

День посвящен библейской истории о том, как Господь выбрал Деву Марию для рождения Христа

02 апреля 2025, 10:11, ИА Амител

Благовещение / Картина Леонардо Да Винчи / Википедия
Благовещение / Картина Леонардо Да Винчи / Википедия

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати важнейших православных праздников. Он посвящен событиям из жизни не самого Христа, а его матери, Марии. Считается, что именно в этот день она узнала, что выносит и родит Спасителя. 

О том, когда Благовещение в 2025 году и какие традиции у этого праздника, – в материале amic.ru. 

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Когда Благовещение в 2025 году?

Как и всегда, 7 апреля. Дата торжества не меняется каждый год, как это происходит с некоторыми православными праздниками. Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают ровно за девять месяцев до Рождества Христова. 
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Что такое Благовещение?

Слово "Благовещение" означает благая, радостная весть. На греческом языке оно произносится как Евангелисмос" (мы говорим "Евангелие". – Прим. ред.). Кстати, так называются первые важнейшие в Библии четыре книги Нового Завета.

Согласно преданию, праздник Благовещения посвящен дню, когда Деве Марии явился архангел Гавриил. Он возвестил о том, что вскоре ей предстоит стать Матерью Сына Божия, Спасителя всего мира.

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Почему матерью Иисуса Христа стала Дева Мария?

Чистота помыслов, полное самоотречение и абсолютная верность Богу, вот те качества, которые были присущи Деве Марии. Согласно Писанию, ни один из праведников ветхозаветной древности не мог превзойти ее по силе любви к Богу.

Мария была единственным ребенком в набожной семье Иоакима и Анны. Супруги жили в Палестине, и Бог послал им дочь уже в преклонном возрасте. С трех лет Мария воспитывалась в храме. Еще в детстве она дала обет безбрачия.

Когда ей исполнилось 12 лет (это считалось возрастом совершеннолетия), Мария должна была вернуться к родителям, но они к этому времени уже умерли, либо выйти замуж, но и этого девушка сделать не могла из-за обета.  

Священники решили обручить Марию с ее дальним родственником, плотником Иосифом. Мужчине на тот момент было 80 лет. И он стал для нее мужем лишь формально, в большей степени исполняя роль опекуна.  

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Как Дева Мария узнала, что станет матерью Иисуса Христа?

Спустя четыре месяца после обручения к Деве явился архангел Гавриил. Это событие описывается в первой главе Евангелия от Луки.

"Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою; благословенна Ты между женами", – так возвестил Божий посланник непорочную Марию о величайшей Благодати стать матерью Сына Божия. – Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим".

Мария ответила Гавриилу: "Да будет мне по слову Твоему".

Так в городе Назарете, в Израиле, ангел возвестил будущей Богородице, что через нее явится Иисус Христос. Церковь считает, что в этот день и начинается Евангельская история: вместе с благой вестью было положено начало спасения человеческого рода.

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Когда стали праздновать Благовещение?

Уже начиная со II века Благовещение Девы Марии считали первым в христианской истории шагом к искуплению. Однако, по мнению ученых, сам праздник появился в середине IV века по настоянию святителя Кирилла, епископа Иерусалимского.

Кстати, изначально его именовали как "Зачатие Христа", "Начало искупления", "Возвещение". Название "Благовещение" закрепилось за этим праздником только с VII века.

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Что можно есть на Благовещение в пост?

В любой церковный праздник, выпадающий на Великий пост, для верующих есть послабление. В этом году Благовещение выпадает на второй день шестой седмицы. В этот праздник разрешается есть рыбу. По монастырскому уставу во время Великого поста это возможно только дважды – в Благовещение и в Вербное воскресенье. Полакомиться икрой можно в Лазареву субботу.
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Как православные празднуют Благовещение?

Священнослужители рекомендуют в этот большой церковный праздник отложить все домашние дела и побывать в храме на службе. Накануне вечером патриарх совершает всенощное бдение в храме Христа Спасителя, а 7 апреля в церквях проходят божественные литургии. После службы по традиции праздника Благовещения на ступенях храма выпускают в небо белых голубей.
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Почему на Благовещение принято запускать голубей?

Белый голубь издавна считается символом мира и добрых известий. Он же знаменует благодать Святого Духа. А еще белый голубь – символ чистоты Девы Марии. Много лет после литургии христиане отпускали в небо этих птиц, посвящая их Деве Марии. 
праздники религия

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