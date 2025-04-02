Когда отмечают Благовещение в 2025 году и что это за праздник?
День посвящен библейской истории о том, как Господь выбрал Деву Марию для рождения Христа
02 апреля 2025, 10:11, ИА Амител
Благовещение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати важнейших православных праздников. Он посвящен событиям из жизни не самого Христа, а его матери, Марии. Считается, что именно в этот день она узнала, что выносит и родит Спасителя.
О том, когда Благовещение в 2025 году и какие традиции у этого праздника, – в материале amic.ru.
Когда Благовещение в 2025 году?
Что такое Благовещение?
Слово "Благовещение" означает благая, радостная весть. На греческом языке оно произносится как Евангелисмос" (мы говорим "Евангелие". – Прим. ред.). Кстати, так называются первые важнейшие в Библии четыре книги Нового Завета.
Согласно преданию, праздник Благовещения посвящен дню, когда Деве Марии явился архангел Гавриил. Он возвестил о том, что вскоре ей предстоит стать Матерью Сына Божия, Спасителя всего мира.
Почему матерью Иисуса Христа стала Дева Мария?
Чистота помыслов, полное самоотречение и абсолютная верность Богу, вот те качества, которые были присущи Деве Марии. Согласно Писанию, ни один из праведников ветхозаветной древности не мог превзойти ее по силе любви к Богу.
Мария была единственным ребенком в набожной семье Иоакима и Анны. Супруги жили в Палестине, и Бог послал им дочь уже в преклонном возрасте. С трех лет Мария воспитывалась в храме. Еще в детстве она дала обет безбрачия.
Когда ей исполнилось 12 лет (это считалось возрастом совершеннолетия), Мария должна была вернуться к родителям, но они к этому времени уже умерли, либо выйти замуж, но и этого девушка сделать не могла из-за обета.
Священники решили обручить Марию с ее дальним родственником, плотником Иосифом. Мужчине на тот момент было 80 лет. И он стал для нее мужем лишь формально, в большей степени исполняя роль опекуна.
Как Дева Мария узнала, что станет матерью Иисуса Христа?
Спустя четыре месяца после обручения к Деве явился архангел Гавриил. Это событие описывается в первой главе Евангелия от Луки.
"Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою; благословенна Ты между женами", – так возвестил Божий посланник непорочную Марию о величайшей Благодати стать матерью Сына Божия. – Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим".
Мария ответила Гавриилу: "Да будет мне по слову Твоему".
Так в городе Назарете, в Израиле, ангел возвестил будущей Богородице, что через нее явится Иисус Христос. Церковь считает, что в этот день и начинается Евангельская история: вместе с благой вестью было положено начало спасения человеческого рода.
Когда стали праздновать Благовещение?
Уже начиная со II века Благовещение Девы Марии считали первым в христианской истории шагом к искуплению. Однако, по мнению ученых, сам праздник появился в середине IV века по настоянию святителя Кирилла, епископа Иерусалимского.
Кстати, изначально его именовали как "Зачатие Христа", "Начало искупления", "Возвещение". Название "Благовещение" закрепилось за этим праздником только с VII века.
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