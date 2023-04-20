Когда отмечают мусульманский праздник Ураза-байрам в 2023 году?
Скоро наступит большой мусульманский праздник Ураза-байрам
20 апреля 2023, 14:50, Анастасия Бичакова
Ураза-байрам – один из главных мусульманских праздников. Когда его отмечают в 2023 году – читайте на amic.ru.
Когда Ураза-байрам отметят в 2023 году?
Ураза-байрам в 2023 году отметят в пятницу, 21 апреля.
В чём смысл Ураза-байрама?
Ураза-байрам – это праздник разговения, второй (после Курбан-байрама) по значимости у мусульман. Считается, что его установил сам пророк Мухаммед в 624 году.
Дата посвящена окончанию поста, который длится весь месяц Рамадан.
Считается, что праздник разговения знаменует собой возрождение после тяжёлого месяца поста.
Как мусульмане готовятся к Ураза-байраму?
По поверьям, накануне Ураза-байрама верующие должны обязательно простить друг другу все обиды. Многие для этого навещают родственников и друзей.
Главная традиция в преддверии Ураза-байрама – закят аль-фитра (в переводе – милостыня разговения). То есть до совершения праздничной молитвы мусульмане обязательно подают милостыню. Это способ искупить ошибки и упущения, которые могли совершить во время Рамадана.
А у мусульман Ураза-байрам – выходной?
Да, но только в некоторых регионах. Это:
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Республика Адыгея;
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Республика Башкортостан;
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Республика Дагестан;
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Республика Ингушетия;
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Кабардино-Балкарская Республика;
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Карачаево-Черкесская Республика;
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Республика Крым;
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Республика Татарстан;
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Чеченская Республика.
16:10:59 20-04-2023
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