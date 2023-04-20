Скоро наступит большой мусульманский праздник Ураза-байрам

20 апреля 2023, 14:50, Анастасия Бичакова

Мечеть "Сердце Чечни" / Фото из "Википедии"

Ураза-байрам – один из главных мусульманских праздников. Когда его отмечают в 2023 году – читайте на amic.ru.

Когда Ураза-байрам отметят в 2023 году?

Ураза-байрам в 2023 году отметят в пятницу, 21 апреля.

В чём смысл Ураза-байрама?

Ураза-байрам – это праздник разговения, второй (после Курбан-байрама) по значимости у мусульман. Считается, что его установил сам пророк Мухаммед в 624 году.

Дата посвящена окончанию поста, который длится весь месяц Рамадан.

Считается, что праздник разговения знаменует собой возрождение после тяжёлого месяца поста.

Как мусульмане готовятся к Ураза-байраму?

По поверьям, накануне Ураза-байрама верующие должны обязательно простить друг другу все обиды. Многие для этого навещают родственников и друзей.

Главная традиция в преддверии Ураза-байрама – закят аль-фитра (в переводе – милостыня разговения). То есть до совершения праздничной молитвы мусульмане обязательно подают милостыню. Это способ искупить ошибки и упущения, которые могли совершить во время Рамадана.

А у мусульман Ураза-байрам – выходной?

Да, но только в некоторых регионах. Это: