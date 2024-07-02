В Барнауле перекрыли проспект Красноармейский. Как теперь ходят автобусы и трамваи?

Схему движения общественного транспорта изменили из-за масштабных ремонтных работ

02 июля 2024, 17:26, ИА Амител

В Барнауле проводится масштабная реконструкция сетей на одной из главных транспортных артерий краевой столицы – проспекте Красноармейском. И без ограничения движения не обойтись: коммуникации, которые нуждаются в обновлении, проходят под дорожным полотном. Рассказываем и показываем на инфографике, на сколько перекрывают проспект и как в этот период будет ходить общественный транспорт.

Зачем будут перекрывать Красноармейский?

Под Красноармейским проходит канализационный коллектор. По словам гендиректора ООО "Барнаульский водоканал" Андрея Полюго, на отрезке от улицы Песчаной до Папанинцев его состояние оценивается как ветхое и дальше откладывать замену уже нельзя.

Кроме того, под проспектом пролегает трубопровод диаметром 500 миллиметров, который тоже нуждается в замене. И проблема не только в аварийном состоянии труб, но и железобетонных конструкций. И без перекрытия движения транспорта выполнить такой фронт работ невозможно, объяснял директор Барнаульской тепломагистральной компании Александр Гросс.

Когда перекроют движение на Красноармейском?

Движение на Красноармейском будут ограничивать поэтапно. С 1 июля по 4 августа закроют нечетную сторону проспекта на участке от улицы Папанинцев до Песчаной. Работы на этом же отрезке по четной стороне коммунальщики проведут в период с 5 по 15 августа.

В указанные даты проезд для общественного транспорта и автомобилей будет закрыт, движение организуют по временной схеме. Трамваи ходить будут. Их движение ограничат только на три дня: с 26 по 28 июля. В этот период "тепловики" разберут трамвайные пути, а маршрут изменят.

Как будут ходить автобусы по Красноармейскому?

В периоды перекрытия дороги автобусы и маршрутки (№ 2, 33р, 47, 57, 60, 65, 73р, 77, 108) на участке от Крупской до Чкалова и обратно будут ходить по полосе встречного движения. Для общественного транспорта ее выделят техническими средствами и водоналивными блоками.

Как будут ходить трамваи, когда разберут пути?

В период с 26 по 28 июля, когда на проспекте Красноармейском демонтируют пути, движение трамваев № 1, 4 и 7 изменят.

Маршрут № 1 сократят до станции "Депо № 1". То есть трамвай пойдет прямо по ул. Северо-Западной и с пр. Калинина уже поедет не на проспект Ленина, а на Антона Петрова и далее на ул. Советской Армии, пр. Коммунаров и к "Депо № 1".

"Четверка" отправится по короткому маршруту: ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы.

Трамвай № 7 пойдет через ул. Челюскинцев, то есть по маршруту Антона Петрова – ул. Советской Армии – пр. Строителей – ул. Челюскинцев – ул. Анатолия и далее как обычно.

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