Когда менять резину на летнюю и сколько весной-2023 стоит шиномонтаж в Барнауле?

Автоэксперты рассказали, есть ли сейчас выбор автошин на фоне санкций и можно ли ездить на зимних покрышках летом

06 апреля 2023, 07:45, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Снега в Алтайском крае уже почти не осталось и каждый день температура воздуха постепенно повышается. А с весенним потеплением автовладельцы начали задумываться о замене зимней резины на летнюю. Стоит ли уже записываться на шиномонтаж, чем грозят поездки на шинах не по сезону, а также есть ли в условиях санкций из чего выбрать в автомагазинах Барнаула, amic.ru выяснил у алтайских автоэкспертов.

Когда нужно менять зимнюю резину на летнюю?

Переходить на летнюю резину рекомендуется при стабильной положительной среднесуточной температуре +7 °C. В начале апреля в Алтайском крае по утрам часто бывают заморозки и наледь, которые могут привести к авариям, поэтому пока торопиться не стоит, рекомендует директор шинного центра "Мега-диск" Иван Головин. Судя по предварительному прогнозу погоды, менять резину можно будет ориентировочно с 15 апреля.

"Чтобы не стоять в очередях на шиномонтаже, "переобуться" уже можно и сейчас. Но это касается только тех водителей, которые используют автомобиль редко, например, раз в неделю, чтобы съездить за покупками. Но тогда нужно исключить ночные и утренние поездки, когда дорогу подмораживает: сцепление с дорогой на летних шинах будет плохим и машину может занести", – объясняет Иван Головин.

Эксперт на зимней резине ездить летом не рекомендует. Всё-таки она предусмотрена для эксплуатации при минусовых температурах, а в жару изнашивается в разы быстрее. Но самое опасное, что когда столбики термометров поднимаются выше +15 °C, теряются эластичность и сцепные свойства даже на сухом асфальте. А это уже угроза безопасности не только для водителя, но и для окружающих.

Напомним, езда на шипованной резине летом в России запрещена. Водителю могут выписать штраф в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).

Сколько стоит шиномонтаж в Барнауле?

По сравнению с осенью 2022 года цены на услуги шиномонтажа в краевой столице весной 2023 года снизились, говорят автоэксперты. Стоимость, как обычно, зависит от радиуса колёс: чем больше, тем дороже.

В среднем комплекс работ по замене четырёх колёс стоит:

R13 – 1200 рублей;

R14 – 1400 рублей;

R15 – 1500 рублей;

R16 – 1700 рублей;

R17 – 1900 рублей;

R18 – 2200 рублей;

R19 – 2400 рублей;

R20 – 2700 рублей.

"Цены на шиномонтаж в сервисах, которые работают круглый год, по городу примерно одинаковые. На 20-30% они ниже в точках, которые работают сезонно. Но туда обращаться я бы не рекомендовал. Там работают на количество, а не на качество", – отмечает Иван Головин.

Сколько лет можно эксплуатировать шины?

Если водитель планирует эксплуатировать летнюю резину с прошлого сезона, предварительно её следует осмотреть, чтобы избежать неприятностей на дорогах. Если неправильно хранить колёса зимой, они могут деформироваться, говорит директор розничной сети ТС "Подкова" Ержан Акпаев. Полгода без движения будет достаточно, чтобы запустить этот процесс, в итоге это отрицательно скажется на дальнейшей эксплуатации шины. Но самое опасное для них – попадание солнечных лучей. Всего два месяца и резина начнёт трескаться, а потом придёт в негодность.

Согласно ПДД, остаточная глубина протектора летних легковых шин должна быть не менее 1,6 мм, а зимних – не менее 4 мм. Проверить этот параметр можно самостоятельно, достаточно лишь посмотреть на индикаторы износа протектора. В соответствии с ГОСТ производители шин гарантируют отсутствие производственных дефектов на протяжении пяти лет от даты выпуска. Но это только при условии, что продукцию хранили правильно.

"Главное, чтобы на шинах не было дефектов, грыж, трещин и был не слишком высокий процент износа протектора", – отмечает эксперт.

Чем меньше глубина протектора, тем хуже будет сцепление с дорогой. Риск проколоть колесо увеличивается в разы: покрышка становит тоньше и все гвозди и саморезы на дороге – ваши. А ещё утрачивается функция водоотведения.

"Летом, когда автомобиль на шинах с минимальной глубиной протектора заезжает на воду, возникает эффект аквапланирования. Вода из пятна контакта не успевает выходить и управляемость транспортным средством теряется. Это очень опасно", – объясняет Ержан Акпаев.

Если после осмотра своего старого комплекта вы обнаружили грыжу, колесо можно отремонтировать, говорит эксперт. Но он акцентирует внимание, что это небезопасно, так как уже повреждено строение шины.

"Если комплект покупали недавно, можно купить одно новое колесо. Если проездили уже четыре года и остаточная глубина протектора 4 мм или меньше, лучше сразу покупать пару или четыре новых колеса. Дело в том, что у новой шины глубина протектора в зависимости от производителя составляет 8-10 мм. То есть высота протектора у нового и старого колеса будет отличаться в два раза, а значит, при эксплуатации шины будут по-разному отрабатывать, а это влияет на управляемость автомобилем и безопасность", – объясняет директор.

Есть ли сейчас выбор шин в автомагазинах Барнаула на фоне санкций?

Проблем с "переобувкой" в летний сезон на данный момент нет, говорит Ержан Акпаев. После ухода с российского рынка из-за санкций таких зарубежных компаний, как Michelin, Goodyear, Bridgestone, Nokian, Toyo, поставки их продукции прекратились. Но в автомагазинах Барнаула ещё продают остатки, которые были закуплены заранее.

"Есть небольшой дефицит премиальных шин в А-классе. Но в B и C сегменте идёт полностью замещение Китаем и их продукция действительно себя хорошо показала. И только в премиум-классе пока китайские шины уступают", – рассказывает директор розничной сети ТС "Подкова".

Иван Головин добавляет, что вместо ушедших компаний-производителей автошин пришли десятки новых. И подтверждает, что большинство из них – китайского производства. Те, что находятся в средней ценовой категории, уже успели себя зарекомендовать.