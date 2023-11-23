Когда пройдет прямая линия с Путиным в 2023 году и как можно задать вопрос президенту

В 2023 году пресс-конференция главы государства Владимира Путина и прямая линия пройдут в совмещенном формате

23 ноября 2023, 15:32, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным должна состояться в декабре. В 2023 году это мероприятие совместят с большой пресс-конференцией главы государства. Россияне смогут получить в прямом эфире ответы от первого лица страны на свои наболевшие вопросы. Как их задать Путину и какого числа состоится это мероприятие, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда состоится прямая линия с президентом в 2023 году?

Точная дата пресс-конференции пока официально не названа, однако по информации источников РБК, это мероприятие состоится 14 декабря.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка к прямой линии уже идет и общение президента со СМИ и гражданами будет организовано своевременно, мероприятие пройдет по итогам года, сообщают "Известия".

Напомним, в прошлом году прямая линия не проводилась. Последний раз она состоялась 30 июня 2021-го и длилась 3 часа 42 минуты. Тогда глава государства успел ответить на 70 обращений. В условиях пандемии коронавируса большая часть вопросов касалась здравоохранения.

Как задать свой вопрос президенту?

Свой вопрос можно отправить Владимиру Путину заранее либо пытаться пробиться в прямой эфир. Пока никакие номера неизвестны, их сообщат, когда будет официально названа дата прямой линии. О чем можно уже сейчас сказать с уверенностью, так это о том, что звонки будут бесплатные из любой точки Российской Федерации.

Кроме того, организаторы предоставляют возможность задать вопрос с помощью СМС. Услуга для клиентов российских операторов обычно бесплатная, но есть ограничения на количество знаков в послании – до 70.

В предыдущие годы задать вопрос президенту также можно было через сайт moskva-putinu.ru в текстовом формате. К сообщению можно приложить до пяти фотографий. Приложение позволяет записать и видеообращение продолжительностью до одной минуты. Через приложение можно выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Также вопросы россияне оставляли в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" в официальных группах "Прямая линия", напоминает Lenta.ru.