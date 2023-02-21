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Когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию и что он там скажет?

Большая часть послания будет посвящена годовщине с начала СВО на Украине

21 февраля 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: сайт Кремля
Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступит 21 февраля с посланием Федеральному собранию. Ожидается, что глава государства сделает несколько важных заявлений о ходе спецоперации на Украине и ответит на многие актуальные вопросы, волнующие людей. Рассказываем о том, что известно о послании Владимира Путина Федеральному собранию и где его смотреть.

О чём скажет президент во время послания?

Эксперты отмечают, что центральной темой послания Путина будет специальная военная операция, а также обязательно будут затронуты экономические вопросы, которые в этом году особенно актуальны на фоне санкций.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что большая часть послания будет посвящена международной ситуации. Как отметил Песков, в выступлении Путин оценит ход специальной военной операции на Украине, а также ситуацию на международной арене и расскажет о перспективах развития России.

"На таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящему, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдём развиваться дальше", – сказал Песков.

Политолог Алексей Зудин предположил, что на выступлении Путин обратится к нескольким аудиториям – россиянам, зарубежным лидерам и иностранной общественности. Он также считает, что глава государства может что-то сказать украинскому народу.

Кроме того, по мнению Алексея Зудина, Владимир Путин будет рассуждать о внешней политике и о том, как изменился мир после 24 февраля 2022 года. Традиционно глава государства затронет внутренние экономические вопросы, состояние оборонно-промышленного комплекса.

Скажет ли Владимир Путин о развитии экономики?

По мнению депутатов и политологов, в своём выступлении президент обязательно коснётся экономики на фоне спецоперации и санкций Запада. Дмитрий Песков пояснил журналистам, что сейчас тема военной операции на Украине тесно связана с экономическими процессами.

"Стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", – добавил Песков. Также, по мнению экспертов, Владимир Путин может объявить о дополнительных мерах поддержки для участников СВО на Украине. Какие именно они будут – пока неизвестно.

Лидер партии "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов уверен, что, помимо СВО, глава государства уделит внимание борьбе с бедностью в России.

"Это ситуация с доходами населения, на которую прямо влияют платежи за жилищно-коммунальные услуги... Ещё одна важная тема – это демография", – считает Сергей Миронов.

Отдельно глава государства, отмечают политологи, может рассказать о поддержке жителей новых регионов России.

А когда вообще смотреть послание президента Федеральному собранию?

Послание Путина Федеральному собранию покажут по телеканалам 21 февраля с 12:00 до 13:00 по московскому времени. Трансляцию будут вести Первый канал, "Россия 1" и НТВ.

Выступление Путина будет длиться один час, после чего в 13:00 на каналах начнётся показ других программ.

Читайте также в сюжете: Послание Путина Федеральному собранию - 2023

Комментарии 23

  • Миронов прав, надо отменить платежи за жилищно-коммунальные услуги и тогда попрет демография
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, - " Миронов прав, надо отменить платежи за жилищно-коммунальные услуги и тогда попрет демография"===================================================== Гость, Миронов лицемерит нагло, военная топка съедает все, чтобы можно было отменить и ты ему веришь?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Какая нам в принципе разница, как он её оценивает. Чтобы оценить ситуацию, не нужно быть сверхразумом и достаточно получать информацию где-то ещё кроме Соловьева и Скабеевой. А так всё ясно идёт по намеченному пути и к назначеным целям. Только что это за цели , секрет и если их раскрыть то ничего не пооучится
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Сейчас всем как раскроет глаза...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • военная топка съедает все, чтобы можно было отменить и ты ему веришь? - да легко. Тут полно народа, который всерьез считает, что внеплановое повышение тарифов жкх ну совсем, совсем никак с этой военной топкой не связано) И никакой подъем цен, и вообще ничего. СВО отдельно - все остальное отдельно. Так сказать, сферическая СВО в вакууме.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Тут полно народа, который всерьез считает - да просто юродивым просто живется. ну что дурачков взять
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Ну что с дурачков взять-----не дурачок,поведай какая сумма с оплаченных тарифов жкх идет на содержание армии в зоне СВО
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Хотел обидеться за народ, но прочитал - "какая сумма с оплаченных тарифов жкх" - и понял, к сожалению гость сильно прав.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Что скажет? Победа будет за нами!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • будет посвящена годовщине с начала СВО - то есть это у нас такой, кгхм, новый праздник появился? К нему ажно целое выступление Президента приурочили...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • кхе кхе нет времени на раскачку
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Действительно давольно мало информации об СВО. Ведь то , что уже год все новостные выпуски, куча передач, каналов и статей рассказывают об СВО. Это можно информационный вакуум. И ни какие другие проблемы людей больше не интересуют. Такое ощущение, что добиваются рвотного рефлекса, при одном упоминании об СВО. Вчера вот например, ни в одном федеральном СМИ не сказали про гибель девочки в Белгородской области. Зато каждый выпуск начинается с обстрелов Донецка.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • поведай какая сумма с оплаченных " Сам подумай-Мельниченко (компания) попадает в число,получивших миллиардную прибыль? Скорее-да. Ему в том числе предложено поделиться с бюджетом, в котором по тому-же телевизору полтора триллиона рублей дыра. Так какая сумма с твоего платежа идёт в том числе...? Думай!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Ему в том числе предложено поделиться с бюджетом - а это вообще такая мякотка... Мы хотим денег, и плевать, что это незаконно - дайте. Добровольно-принудительно, так сказать. А мы еще и в НК потом это пропишем, чтоб вам жизнь медом не казалась))) И к гадалке не ходи - сейчас половина здешних комментаторов скажет - ну это же с миллиардеров взять хотят, на нас-то это никак не отразится, это же не мы будем платить.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Концертами принято праздновать годовщины Побед
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Концертами принято праздновать годовщины Побед ====================================== Послание, так же завершится на раз..! Два..! Три..! - грандиозным концертом.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Про мобилизацию скажет?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Может про гиперзвуковые ракеты скажет. В 2018 году про них говорил, всем понравилось, за него проголосовали. 5 лет прошло, как с ними дела?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Что он там скажет? Все идет по плану, поэтому времени на рскачку нет.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Год назад не было на раскачку. Уже год раскачивается
    21 февраля, Гость   Ответить
  • ничего нового не скажет - немного потерпеть, а потом отнестись с пониманием
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Ему в том числе предложено поделиться с бюджетом-----самим не смешно писать такую ересь,наши олигархи и добровольно отдадут "честно" заработанные деньги не понятно кому,да им проще поменять того кто посягнет на их святыню чем поделиться
    21 февраля, Гость   Ответить
  • самим не смешно писать такую ересь - да не ересь это, давно уже обсуждается т.н. "разовый взнос" с бизнеса. "да им проще" - судя по тому, что часть наших олигархов в самом начале что-то вякнула, а потом все дружно заткнулись - нет, не проще.
    21 февраля, Гость   Ответить
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