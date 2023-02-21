Когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию и что он там скажет?

Большая часть послания будет посвящена годовщине с начала СВО на Украине

21 февраля 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступит 21 февраля с посланием Федеральному собранию. Ожидается, что глава государства сделает несколько важных заявлений о ходе спецоперации на Украине и ответит на многие актуальные вопросы, волнующие людей. Рассказываем о том, что известно о послании Владимира Путина Федеральному собранию и где его смотреть.

О чём скажет президент во время послания?

Эксперты отмечают, что центральной темой послания Путина будет специальная военная операция, а также обязательно будут затронуты экономические вопросы, которые в этом году особенно актуальны на фоне санкций.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что большая часть послания будет посвящена международной ситуации. Как отметил Песков, в выступлении Путин оценит ход специальной военной операции на Украине, а также ситуацию на международной арене и расскажет о перспективах развития России.

"На таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящему, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдём развиваться дальше", – сказал Песков.

Политолог Алексей Зудин предположил, что на выступлении Путин обратится к нескольким аудиториям – россиянам, зарубежным лидерам и иностранной общественности. Он также считает, что глава государства может что-то сказать украинскому народу.

Кроме того, по мнению Алексея Зудина, Владимир Путин будет рассуждать о внешней политике и о том, как изменился мир после 24 февраля 2022 года. Традиционно глава государства затронет внутренние экономические вопросы, состояние оборонно-промышленного комплекса.

Скажет ли Владимир Путин о развитии экономики?

По мнению депутатов и политологов, в своём выступлении президент обязательно коснётся экономики на фоне спецоперации и санкций Запада. Дмитрий Песков пояснил журналистам, что сейчас тема военной операции на Украине тесно связана с экономическими процессами.

"Стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", – добавил Песков. Также, по мнению экспертов, Владимир Путин может объявить о дополнительных мерах поддержки для участников СВО на Украине. Какие именно они будут – пока неизвестно.

Лидер партии "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов уверен, что, помимо СВО, глава государства уделит внимание борьбе с бедностью в России.

"Это ситуация с доходами населения, на которую прямо влияют платежи за жилищно-коммунальные услуги... Ещё одна важная тема – это демография", – считает Сергей Миронов.

Отдельно глава государства, отмечают политологи, может рассказать о поддержке жителей новых регионов России.

А когда вообще смотреть послание президента Федеральному собранию?

Послание Путина Федеральному собранию покажут по телеканалам 21 февраля с 12:00 до 13:00 по московскому времени. Трансляцию будут вести Первый канал, "Россия 1" и НТВ.

Выступление Путина будет длиться один час, после чего в 13:00 на каналах начнётся показ других программ.