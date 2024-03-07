Когда сажать перцы, баклажаны, томаты на рассаду и верить ли в лунный календарь?

Своими секретами с читателями amic.ru поделился опытный агроном, который всегда получает богатые урожаи

07 марта 2024, 08:00, ИА Амител

Рассада / Фото: unsplash.com / Francesco Gallarotti

В марте у садоводов и огородников начинается горячая пора: еще до того как сойдет снег и оттает земля, необходимо успеть вырастить хорошую и крепкую рассаду. Самыми первыми сеют семена перцев, баклажанов и томатов. Какие семена выбирать жителям Алтайского края, нужно ли предварительно обрабатывать почву и как ухаживать за рассадой до момента ее пересадки в огород, amic.ru рассказал председатель регионального отделения Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков.

Когда сеять семена томатов, перцев и баклажанов на рассаду?

Март – идеальное время для посадки семян перцев и баклажанов. Это медленно растущие растения с длительным вегетационным периодом, поэтому успеть посеять их нужно до конца месяца. Высадить томаты можно будет вплоть до начала мая. Но чем позже будут сроки посадки, тем внимательнее нужно быть при выборе семян. Поздние и среднеспелые сорта могут не успеть вызреть и дать урожай, отмечает агроном.

"Перцы и баклажаны уже можно и нужно сеять. И совсем не обязательно подстраиваться под лунные календари или женские дни. Я многократно проводил эксперименты, и они доказали, что рассада растет одинаково хорошо, если придерживаться примет и если этого не делать. Однажды я прикупил пять лунных календарей разных полиграфических изданий. И ни в одном из них не совпали даты посева, например, томатов. Я как агроном скажу, что равняться исключительно на лунный календарь не стоит. Куда большее значение имеет грунт и сами семена на рассаду", – говорит эксперт.

Как выбрать хорошие семена?

При покупке семян Владимир Марков советует требовать сертификаты качества. В них производитель указывает сорт, количество семян в упаковке, процент всхожести, срок годности. Последний параметр имеет очень большое значение, подчеркивает собеседник информационного агентства.

"Средний срок годности семян – два года. Но покупать те, у которых он истекает в 2024 году, даже если это будет в декабре, я не советую. Существует большая вероятность, что часть семян или все 100% не взойдут. Это все равно что покупать молоко в последний день его срока годности", – говорит Марков.

Сейчас в специализированных магазинах для садоводов и огородников от многообразия выбора разбегаются глаза. Но эксперт уже много лет отдает предпочтение сортам алтайской селекции, которые вывели специалисты нашей Западно-Сибирской овощной станции. По его словам, семена там качественные с высоким процентом всхожести. Рассада, выращенная из них, дает хороший урожай.

"Алтайские семена идеально подходят для средней полосы Западной Сибири с ее резко континентальным климатом. Не надо скупать красивые заграничные пакетики. Не всегда в них качественные семена, которые способны дать хороший урожай в условиях нашего климата", – подчеркивает Марков.

Чтобы точно не остаться без рассады, опытный садовод рекомендует сеять всех овощей с запасом. При этом нужно выбирать разные сорта. Даже если семена из одного пакетика не взойдут, его перекроет другой.

"Если планирую 50 корней томатов, то сею 80. Если все сложилось благополучно, лучше 30 корней раздать, чем потом выпрашивать или покупать на рынке. Там вообще всегда большой риск купить кота в мешке. Свое – есть свое. Перед посадкой рассады я проверяю семена на всхожесть. Нужно завернуть семечко в сложенную в три раза марлю, намочить ее и положить под полиэтилен или накрыть стаканом, чтобы добиться парникового эффекта. Через два дня оно должно проклюнуться", – рассказывает Владимир Марков.

Такие семена можно смело сеять в горшочки или ящички, но для хорошего роста рассады нужен качественный грунт.

"Мне часто задают такие вопросы: почему плохо растет рассада, почему погибает, почему заводится черная ножка и заедают мошки? Открою секрет – многое зависит от почвы. Но даже покупка грунта в торговых сетях сегодня не дает гарантию, что он качественный", – говорит эксперт.

Как выбирать качественный грунт для рассады?

Сам Владимир Иванович набирает грунт с осени в лесу. По его словам, самый лучший гумус – между соснами. Перегнивая, шишки и иголки обеззараживают почву, а это значит, что в ней не заведутся грибковые заболевания, которые губительны для рассады. Кроме того, сама земля очень плодородная: запасов ее полезных веществ достаточно, чтобы обеспечить хороший рост растениям.

"В чистый лесной гумус можно посеять семена на рассаду или смешать его с покупным грунтом. Его в магазинах тоже нужно выбирать с пристрастием. Сейчас развелось много мелких фирм, для которых прибыль на первом месте. И непонятно, у какой дороги набрали землю, чтобы потом расфасовать по пакетам. Лучше покупать грунт известных марок. Они дорожат своей репутацией и следят за качеством продукции", – убежден Владимир Марков.

Есть такие садоводы, которые предпочитают высаживать рассаду в землю с огорода. Для того чтобы ее обеззаразить, они предварительно прогревают почву в духовке. Делать этого Марков категорически не рекомендует. Во-первых, если рассады не один ящик, то прокаливать землю придется в несколько заходов. Во-вторых, при высокой температуре убиваются не только вредители, но и полезные микроэлементы и бактерии, которые нужны растениям в период их роста.

А вот отказываться от удобрений не стоит, говорит известный садовод. И лучше выбирать комплексные минеральные удобрения в жидком виде, которые в кратчайшие сроки поступают к корневой системе и обеспечивают хорошую всхожесть и рост рассады. Их добавляют периодически в воду при поливе.

"Но нельзя злоупотреблять минеральными удобрениями при подкормке. Все должно быть в меру, иначе рассада может пострадать. Строго соблюдайте инструкцию на упаковке и не превышайте дозировку", – предупреждает агроном.

Как часто нужно поливать рассаду и где ее лучше всего выращивать?

В первые дни после посева семенам требуется ежедневный полив. Затем поливать нужно будет примерно раз в три дня, но конкретные рекомендации во многом зависят от температуры в доме. Кстати, ставить рассаду вблизи батарей, где температура составляет 30-40 градусов, Марков не рекомендует. Это негативно скажется на дальнейшей вегетации рассады.

"Не нужно, чтобы растение "жировало" при максимальной температуре. Оптимально для рассады – 17-18 градусов. Не надо ее перегревать, чтобы она скорее взошла. Лучше обратите внимание на рекомендованную на пачке глубину заделки семян. Семена могут не взойти из-за глубокой заделки, уплотненной почве и недостаточного полива", – рассказывает садовод.

Когда в ящичках появятся росточки, рассаду в благоприятные дни нужно начинать закалять, чтобы растение было крепким. Владимир Иванович рекомендует на день выносить ее на балкон. Помимо закаливания, растения будут получать прямые солнечные лучи, а это значит, что не будет образовываться излишняя надземная часть у растений.

"Когда солнце начинает садиться, рассаду можно подсвечивать ультрафиолетовыми лампами, чтобы продлить световой день. Так растения меньше будут вытягиваться. Но перед покупкой обратите внимание, подходит ли лампа для рассады, эту информацию указывает на упаковке производитель", – заключил эксперт.