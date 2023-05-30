Россияне смогут порадоваться длинным выходным не только в мае

30 мая 2023, 06:50, ИА Амител

Календарь / Фото: pixabay.com

Череда длинных майских праздников завершилась, но многих уже волнует вопрос: когда следующие продолжительные выходные в 2023 году.

Отвечаем на него в материале amic.ru.

Когда следующие длинные выходные в 2023 году?

Следующие длинные выходные в 2023-м выпадают на июнь. В честь Дня России нерабочими будут дни с 10 по 12 июня (суббота-понедельник).

Какие ещё дни будут выходными в июне?

Выходными также будут 3-4, 17-18, 24-25 июня. Это субботы и воскресенья.

А сколько в июне 2023 рабочих дней?

В июне 2023 года 21 рабочий день.

Выгодно ли брать отпуск в июне?

Да, если отпуск недлительный и если соблюсти некоторые условия.

"В июне выгоднее оформить отпуск с 5 по 9 (при этом фактически вы будете отдыхать с 3 по 12 включительно) или с 13 по 16 (при это вы будете отдыхать с 10 по 18 включительно)", – объяснила РИА Новости доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.

Нерабочие праздничные дни, которые приходятся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включают, добавила эксперт.