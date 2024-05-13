На майские мы много отдыхали. Когда такое будет в следующий раз?

13 мая 2024, 14:14, ИА Амител

Отдых в бассейне / Фото: pxhere.com

На майские праздники у россиян было сразу восемь выходных: четыре – на Первомай и четыре – на День Победы. Но эти дни, как обычно и бывает, пролетели очень быстро.

Рассказываем, когда нас ждут следующие длинные выходные и сколько дней мы будем отдыхать.

1 Когда следующие длинные выходные в 2024 году? Увы, у нас для вас плохие новости. Следующие по-настоящему длинные выходные ждут россиян только в самом конце года. И посвящены они будут уже Новому году – этот будут выходные дни 29, 30 и 31 декабря.

2 Но ведь есть впереди и другие праздники. Разве там не будет длинных выходных? Есть. Например, нас ждут День России и День народного единства. Но производственный календарь в этом году составлен таким образом, что длинных выходных по случаю этих торжеств не предвидится.

3 Как мы будем отдыхать на День России? На День России мы будем отдыхать лишь один день – в среду, 12 июня. А уже на следующий день нужно будет возвращаться к работе.

4 А как будем отдыхать на День народного единства? У нас будет два выходных – 3 (воскресенье) и 4 (понедельник) ноября. А суббота, 2 ноября, будет при этом рабочим днем: этот выходной перенесли на майские праздники, чтобы у россиян было больше времени на шашлыки.