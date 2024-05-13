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Когда следующие длинные выходные в 2024 году?

На майские мы много отдыхали. Когда такое будет в следующий раз?

13 мая 2024, 14:14, ИА Амител

Отдых в бассейне / Фото: pxhere.com
Отдых в бассейне / Фото: pxhere.com

На майские праздники у россиян было сразу восемь выходных: четыре – на Первомай и четыре – на День Победы. Но эти дни, как обычно и бывает, пролетели очень быстро.

Рассказываем, когда нас ждут следующие длинные выходные и сколько дней мы будем отдыхать.

1

Когда следующие длинные выходные в 2024 году?

Увы, у нас для вас плохие новости. Следующие по-настоящему длинные выходные ждут россиян только в самом конце года. И посвящены они будут уже Новому году – этот будут выходные дни 29, 30 и 31 декабря.
2

Но ведь есть впереди и другие праздники. Разве там не будет длинных выходных?

Есть. Например, нас ждут День России и День народного единства. Но производственный календарь в этом году составлен таким образом, что длинных выходных по случаю этих торжеств не предвидится.
3

Как мы будем отдыхать на День России?

На День России мы будем отдыхать лишь один день – в среду, 12 июня. А уже на следующий день нужно будет возвращаться к работе.
4

А как будем отдыхать на День народного единства?

У нас будет два выходных – 3 (воскресенье) и 4 (понедельник) ноября. А суббота, 2 ноября, будет при этом рабочим днем: этот выходной перенесли на майские праздники, чтобы у россиян было больше времени на шашлыки.
5

И что, как мне в итоге отдыхать, раз выходных так мало?

Помните, что не все строится на производственном календаре. По крайней мере, всегда можно взять отпуск или отгул, чтобы устроить себе дополнительный отдых.
выходные

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