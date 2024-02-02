Рассказываем, почему в православии этот день считается одним из самых важных

02 февраля 2024, 06:25, ИА Амител

Православный храм / Фото: amic.ru

В начале года православные отмечают Сретение Господне. Это один из важнейших праздников в христианстве, который несет в себе глубокий смысл. День посвящен одному из знаковых событий из жизни Иисуса Христа.

Рассказываем, какого числа Сретение Господне в 2024 году, как появился этот праздник и какие у него традиции.

1 Какого числа будет Сретение Господне в 2024 году? 15 февраля. Сретение – непереходящий праздник, поэтому его дата не меняется из года в год. Дело в том, что оно тесно связано с другим христианским праздником – Рождеством Христовым. События, которым посвящено Сретение, произошли ровно через 40 дней после рождения Иисуса.

2 Что означает слово "сретение"? "Сретение" с церковнославянского переводится как "встреча". Но не та встреча, как мы ее понимаем в обычном смысле. Слово "сретение" используют, когда какое-то меньшее по масштабу явление встречается с большим. Это слово очень точно отражает суть праздника – встречу верующего с Господом.

3 Как появился праздник Сретение Господне? Как написано в Евангелие от Луки, в день, которому посвящено Сретение, произошла знаковая встреча старца Симеона с Богом. В тот день Мария и Иосиф вместе с младенцем Иисусом пришли в Иерусалим. С рождения Христа прошло 40 дней. В те времена женщинам на протяжении этого периода после рождения сына нельзя было ходить в храм. А как только срок истекал, нужно было обязательно прийти в церковь для обряда посвящения Богу. Когда Мария и Иосиф провели обряд, к ним в храме подошел мудрый старец по имени Симеон. Он взял маленького Христа на руки и изрек: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля" (Лк 2:29-32).Как гласит предание, закончив свои слова, Симеон простился с жизнью и умер.

4 Чему посвящено Сретение Господне? В православии это предание считают ознаменованием встречи человека с Богом. Дело в том, что Симеон был книжником, который занимался переводом Священного Писания. По легенде, когда он переводил книгу пророка Исаии, у него возникли трудности. Негодование книжника вызвала фраза: "Се Дева во чреве приимет и родит Сына". Мужчина усомнился в том, что "дева" каким-то образом может родить. Заподозрив ошибку, он исправил это слово на "жена". Но тут к Симеону явился ангел и запретил менять слово. Он сказал старцу, что тот будет жить, пока своими глазами не увидит, как сбывается это пророчество. "Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня" (Лк 2:25-26). Рождение Христа и стало тем самым пророчеством. Поэтому, увидев младенца Иисуса, Симеон воспринял смерть с облегчением. Для него это было радостным избавлением от бремени жизни, ведь, согласно преданию, он прожил около 360 лет. Поэтому Сретение Господне и символизирует встречу человека с Богом. Кроме того, Церковь трактует праздник и как встречу Ветхого Завета с Новым Заветом. Так Бог показал людям, что старое не отрицается и не забывается, но жить следует по новому Закону Божьему.

5 Как принято отмечать Сретение Господне? На Сретение Господне в православных храмах проводят особенные богослужения. Иногда праздничные литургии дополняются крестным ходом. Кроме того, в церквях освящают свечи. Последний обычай очень важен: сретенские свечи называют "громницами". Считается, что они оберегают жилье от беды. После освящения эти свечи прихожане уносят домой. Их используют для домашних молитв. Еще одна сретенская традиция – приглашать на праздничный обед самых близких и вместе читать благодарственные молитвы Господу.