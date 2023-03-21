Уже 23 марта местами в регионе воздух прогреется до +11 градусов

21 марта 2023, 06:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Потепление придёт на смену краткосрочному похолоданию в Алтайский край 22 марта. В некоторых районах оно начнётся уже в ночь на среду. Хотя на большей части края ещё будут держаться морозы от -14 до -19 градусов, местами столбики термометров покажут от -7 до -12°С. Об этом сообщает сайт алтайского Гидрометцентра.

Днём 22 марта уже на всей территории края температура воздуха будет колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений. По прогнозам синоптиков, ожидается от -1 до +4 градусов.

Ночные температуры 23 марта по краю составят от -5 до -16 градусов. Днём воздух прогреется до +1...+6°С, а местами и до +11°С. И в дальнейшем такая положительная динамика сохранится.