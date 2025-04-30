Когда у школьников начнутся летние каникулы в 2025 году?

Если отминусовать майские праздники, можно сказать, что самая короткая четвертая четверть уже подходит к концу

30 апреля 2025, 06:50, ИА Амител

Летние каникулы / Фото: unsplash.com/ Wonderlane

Уже совсем скоро школьные дневники будут заполнены итоговыми оценками, а вместо уроков у ребят начнется летний отдых. С большим нетерпением окончания четвертой четверти ждут и родители учащихся (многие уже устали делать уроки с детьми). Рассказываем, когда в России в 2025 году начнутся самые длинные и долгожданные каникулы.

Когда начнутся летние каникулы?

Министерство просвещения РФ ежегодно публикует расписание каникул, но оно носит лишь рекомендательный характер и образовательные организации могут вносить в него корректировки. То есть дату окончания учебного года каждая школа определяет индивидуально, руководствуясь выполнением образовательных программ. Однако большинство барнаульских школ, работающих в формате "пятидневки", уже утвердили ключевую дату: последний учебный день – пятница, 23 мая.

Для родителей и учеников это означает, что уже в субботу, 24 мая, начнется предканикулярная неделя, которая обычно проводится вне расписания. Она может включать классные часы, спортивные мероприятия или профориентационные мастер-классы.

Еще раньше уроки закончатся у девятиклассников и одиннадцатиклассников, у которых начинается сдача ОГЭ и ЕГЭ. Последний учебный день у учеников девятых классов – 20 мая, у одиннадцатиклассников – 22 мая.

А когда будут выставлять оценки и прозвенит последний звонок?

В некоторых учебных общеобразовательных организациях уже проинформировали, что с 20-го числа нужно будет сдать в библиотеку учебники, которые необходимо привести в порядок, а оценки будут выставлять в период с 21 по 23 мая. Если учесть, что в мае россияне, включая школьников, будут дважды отдыхать по четыре дня (с 1 по 4 и с 8 по 11 мая), учиться осталось всего ничего.

Кроме того, в мае еще пара дней выпадает у большинства учащихся за счет написания пробных ОГЭ и ЕГЭ. Так что тем, кто планировал подтянуть оценки, стоит поторопиться.

Последний звонок в большинстве школ Барнаула прозвенит для выпускников 24 мая.

Когда закончатся летние каникулы?

Летние каникулы традиционно длятся по 31 августа. Если считать от 24 мая, то они составят рекордные 100 дней.

Школьники снова сядут за парты в День знаний – 1 сентября. В 2025 году оно выпадает на понедельник.