Президент пообещал разобраться с несоответствиями системы кредитных каникул для военнослужащих

30 января 2024, 09:14, ИА Амител

Пустой кошелек / Фото: unsplash.com

Бойцов, которые находятся в зоне СВО, освободят от процентов по кредитам, а членов их семей – от налога на имущество. Такие поручения по поддержке военнослужащих и их близких дал президент России Владимир Путин. Когда эти послабления заработают и что будет с теми процентами, которые уже успели "набежать", рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Разве сейчас участникам СВО не могут оформлять кредитные каникулы?

Оформлять кредитные каникулы мобилизованные и контрактники, а также члены их семей могут: на весь период их службы плюс 30 дней с момента ее завершения платежи по кредитам приостанавливаются. Оформить отсрочку платежей можно даже задним числом начиная с 21 сентября 2022 года. Для этого даже не нужно лично посещать банк: достаточно уведомить финансовую организацию, например, по электронной почте и предоставить подтверждающие документы об участии в СВО.

Однако действующий закон дает передышку только по платежам, но не по процентам за кредиты. Получается, что они копятся, а так быть не должно. В этом убежден президент России Владимир Путин. Он уже дал поручение проработать этот вопрос и решить его в течение двух-трех недель, сообщает "Интерфакс".

"То есть я полагаю так: человек пришел [из зоны СВО], каникулы закончились, месяц прошел – начинаются нормальные отношения с кредитной организацией, хорошо. И проценты, и выплата тела долга, и ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно, и ничего накапливаться не должно, никаких процентов", – сказал Путин 26 января на встрече со студентами – участниками СВО.

А когда семьи участников СВО освободят от налога на имущество?

В данный момент участники СВО уже освобождены от уплаты имущественного налога, а скоро такое послабление предоставят и для членов их семей. Точные сроки пока назвать сложно, но президент пообещал решить и этот вопрос в ближайшее время. Такую задачу он поставил Минфину и правительству, пишет "Российская газета".