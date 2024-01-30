Когда участников СВО освободят от выплаты процентов по кредиту, а их семьи от налогов
Президент пообещал разобраться с несоответствиями системы кредитных каникул для военнослужащих
30 января 2024, 09:14, ИА Амител
Бойцов, которые находятся в зоне СВО, освободят от процентов по кредитам, а членов их семей – от налога на имущество. Такие поручения по поддержке военнослужащих и их близких дал президент России Владимир Путин. Когда эти послабления заработают и что будет с теми процентами, которые уже успели "набежать", рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Разве сейчас участникам СВО не могут оформлять кредитные каникулы?
Оформлять кредитные каникулы мобилизованные и контрактники, а также члены их семей могут: на весь период их службы плюс 30 дней с момента ее завершения платежи по кредитам приостанавливаются. Оформить отсрочку платежей можно даже задним числом начиная с 21 сентября 2022 года. Для этого даже не нужно лично посещать банк: достаточно уведомить финансовую организацию, например, по электронной почте и предоставить подтверждающие документы об участии в СВО.
Однако действующий закон дает передышку только по платежам, но не по процентам за кредиты. Получается, что они копятся, а так быть не должно. В этом убежден президент России Владимир Путин. Он уже дал поручение проработать этот вопрос и решить его в течение двух-трех недель, сообщает "Интерфакс".
"То есть я полагаю так: человек пришел [из зоны СВО], каникулы закончились, месяц прошел – начинаются нормальные отношения с кредитной организацией, хорошо. И проценты, и выплата тела долга, и ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно, и ничего накапливаться не должно, никаких процентов", – сказал Путин 26 января на встрече со студентами – участниками СВО.
А когда семьи участников СВО освободят от налога на имущество?
В данный момент участники СВО уже освобождены от уплаты имущественного налога, а скоро такое послабление предоставят и для членов их семей. Точные сроки пока назвать сложно, но президент пообещал решить и этот вопрос в ближайшее время. Такую задачу он поставил Минфину и правительству, пишет "Российская газета".
"И тогда получается, что если, допустим, несовершеннолетние дети или жены, супруги, являются собственниками жилого помещения, то они должны платить. Но по сути дела вы должны за них платить. Имущественный налог – это местный налог, не федеральный. Но если уж государство делает что-то, то делать должно основательно", – указал Путин.
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