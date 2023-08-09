Скоро купить рецептурные препараты без соответствующих документов, оформленных по утвержденной форме, не получится

09 августа 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правила продажи лекарств в аптеках серьезно ужесточат в России 1 сентября 2023 года. С началом осени, чтобы купить рецептурный препарат, в обязательном порядке потребуется предоставить на него рецепт. Почему уговорить провизора больше не получится, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

Как изменятся правила отпуска рецептурных лекарств?

Изменения существенные и в первую очередь они касаются самих аптек. С 1 сентября фармацевты будут обязаны вносить номер и серию рецепта на препараты в систему мониторинга движения лекарственных препаратов. И за исполнением этого требования введут жесточайший контроль.

Однако в конечном итоге такие новшества затронут всех россиян, так как 70% препаратов от общего ассортимента в аптеках – рецептурные. Об этом на прошлой неделе НСН сообщила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

А разве рецептурные лекарства раньше отпускали без рецепта?

По идее каждый рецептурный препарат и сейчас сотрудники аптек должны отпускать только по рецепту. Но на практике достаточно показать медицинскую карточку, выписку из больницы с назначением врача, где указан общий перечень препаратов, или клочок бумажки с названием лекарств. Иногда фармацевты после уговоров по просьбе клиента сами рекомендуют и продают тот или иной препарат.

Но с 1 сентября уболтать аптекаря уже не получится. Они в обязательном порядке будут требовать рецепт на специальном бланке с датой, номером, подписью врача и печатью. Эти сведения им потребуются для внесения в систему мониторинга движения лекарственных препаратов. При этом если клиент пришел с несколькими рецептами, на каждый из них придется выбить отдельный чек.

А что делать, если мне срочно нужен препарат, а рецепта нет?

Аптекарь вам даст только одну рекомендацию: вызывайте скорую, чтобы снять острое состояние, или идите к врачу за рецептом. Однако чаще всего талоны к ним расписаны вперед на две недели и что делать в такой ситуации – непонятно.

"Это может привести к тому, что люди будут устраивать перерывы в лечении, что в случае артериальной гипертонии, да и любого хронического заболевания, может привести к хроническим последствиям. Стоит ли говорить, что попасть к врачу в оперативном порядке сегодня чрезвычайно сложно. Да и сами медицинские учреждения, разумеется, не готовы к новой нагрузке – они и так не справляются с потоком пациентов", – прокомментировал возможные последствия "МК" правозащитник Илья Воробьев.