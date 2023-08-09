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Когда ужесточат правила продажи рецептурных лекарств и как это отразится на россиянах

Скоро купить рецептурные препараты без соответствующих документов, оформленных по утвержденной форме, не получится

09 августа 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правила продажи лекарств в аптеках серьезно ужесточат в России 1 сентября 2023 года. С началом осени, чтобы купить рецептурный препарат, в обязательном порядке потребуется предоставить на него рецепт. Почему уговорить провизора больше не получится, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

Как изменятся правила отпуска рецептурных лекарств?

Изменения существенные и в первую очередь они касаются самих аптек. С 1 сентября фармацевты будут обязаны вносить номер и серию рецепта на препараты в систему мониторинга движения лекарственных препаратов. И за исполнением этого требования введут жесточайший контроль.

Однако в конечном итоге такие новшества затронут всех россиян, так как 70% препаратов от общего ассортимента в аптеках – рецептурные. Об этом на прошлой неделе НСН сообщила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

А разве рецептурные лекарства раньше отпускали без рецепта?

По идее каждый рецептурный препарат и сейчас сотрудники аптек должны отпускать только по рецепту. Но на практике достаточно показать медицинскую карточку, выписку из больницы с назначением врача, где указан общий перечень препаратов, или клочок бумажки с названием лекарств. Иногда фармацевты после уговоров по просьбе клиента сами рекомендуют и продают тот или иной препарат.

Но с 1 сентября уболтать аптекаря уже не получится. Они в обязательном порядке будут требовать рецепт на специальном бланке с датой, номером, подписью врача и печатью. Эти сведения им потребуются для внесения в систему мониторинга движения лекарственных препаратов. При этом если клиент пришел с несколькими рецептами, на каждый из них придется выбить отдельный чек.

А что делать, если мне срочно нужен препарат, а рецепта нет?

Аптекарь вам даст только одну рекомендацию: вызывайте скорую, чтобы снять острое состояние, или идите к врачу за рецептом. Однако чаще всего талоны к ним расписаны вперед на две недели и что делать в такой ситуации – непонятно.

"Это может привести к тому, что люди будут устраивать перерывы в лечении, что в случае артериальной гипертонии, да и любого хронического заболевания, может привести к хроническим последствиям. Стоит ли говорить, что попасть к врачу в оперативном порядке сегодня чрезвычайно сложно. Да и сами медицинские учреждения, разумеется, не готовы к новой нагрузке – они и так не справляются с потоком пациентов", – прокомментировал возможные последствия "МК" правозащитник Илья Воробьев.

Комментарии 14

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Гость

12:19:48 09-08-2023

Очередной маразм от власти! Я инвалид, в течение суток принимаю 8 (восемь !) препаратов из которых только 4 идут по льготе и их не всегда есть в наличии. Теперь придется постоянно "атаковывать" поликлинику из-за рецептов на препараты которые я принимаю больше 20 лет. В этой поликлинике даже этих врачей по моим болезням нет, вакантные должности.

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Гость

12:44:13 09-08-2023

Решили увеличить нагрузку на врачей и на скорую помощь, теперь за каждой банальной таблеткой будем обращаться к медикам, так как они все рецептурные, только БАДы не рецептурные, видать они и лоббируют этот закон.

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Гость

13:30:35 09-08-2023

Теперь просто платные врачи будут еще более популярны.

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Гость

13:31:31 09-08-2023

Ожидаем тему фальшивых рецептов

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Гость

13:50:25 09-08-2023

Идиотизм. Те же противозачаточные препараты тоже сделали рецептурными. Сейчас я показываю в аптеке старое направление на ОГК, который принимаю, там уже печать и подпись врача плохо видно, выцвели (пьют такие препараты годами). А сейчас что? Каждый месяц просить новый рецепт? Да и сами врачи забывают выписать рецепт (уже было такое несколько раз), либо не в курсе, что какие-то препараты стали рецептурными. А пациент не знает, какие из препаратов рецептурные, а какие - нет. Пока не придёт в аптеку. Это бесконечное хождение между поликлиникой и аптекой получается.

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Гость

14:04:24 09-08-2023

Приходящих врачей в поликлинике много.На прием попасть в нужный момент не реально.Мы знаем свои лекарства,но купить теперь будет проблема.Мало того,что стало очень дорого,так теперь вообще без лечения останемся!!!Черный рынок ,полагаю хотят организовать,по более завышенным ценам!!!

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Алексей

14:53:20 09-08-2023

Сознательно нагнетают напряженность, сейчас и так пожилым трудно, цены на лекарства выше разумных пределов, запредельные тарифы на ЖКУ. И все это перед выборами.

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Гость

16:37:25 09-08-2023

Алексей (14:53:20 09-08-2023) Сознательно нагнетают напряженность, сейчас и так пожилым тр... Пожилые люди все 30 лет независимости имели избирательное право.

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Ujcnm

16:18:50 09-08-2023

А чем все тут не довольны? Мы же за это все сами голосовали, не?

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Гость

16:31:40 09-08-2023

Ujcnm (16:18:50 09-08-2023) А чем все тут не довольны? Мы же за это все сами голосовали,... Что вы выдумываете, когда вы за это голосовали? Сон вам приснился?

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Гость

17:00:51 09-08-2023

Интересно как будут выписывать препараты? Например принимаю от гипертонии препарат. С одним и тем же действующим, названий куча, как и цены разные... Будут перечислять все варианты? А если выписан препарат на месяц, а нет денег выкупить сразу все... Сейчас можно купить не 30 таблеток, а 10... А если лечение неправильное назначено? Например дочери с температурой 38 в районной поликлинике, без соскоба поставили грибковый отит... А запись на каждое посещение 2 недели вперед, и то, если успеешь, разлетается за секунды...

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Гость

17:42:37 09-08-2023

К терапевту талон получал на через 2 недели, хотел попасть по одному вопросу, а когда попал как-раз заболел))) но так ведь не всегда... а к эндокринологу и хирургу вообще записаться пол года не могу Всё делают чтобы медпомощь была недоступна или шли в платные

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Людмила

23:49:12 11-08-2023

Выполняем программу " золотой миллион". Большинство вымрут. Это люди с инвалидностью и пенсионеры. Вот и пенсионная реформа заработает.

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Гость

22:29:46 13-08-2023

Пью гормонмльный препарат Анжелик.он то тоже бадеь по рецепту и где можно упидеть пеиечень лекарств которые будут строго по рецепту

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