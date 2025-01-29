Согласно традициям, мусульманам в течение месяца нельзя пить и есть в светлое время суток

29 января 2025, 13:42, ИА Амител

Мечеть в Барнауле / Фото: amic.ru

Рамадан (Рамазан) – это девятый месяц мусульманского лунного календаря, который считается священным для мусульман. Для них одновременно это и праздник, и время строгого поста. Каждый год дата начала Рамадана меняется, так как он зависит от лунного календаря. Рассказываем, что значит Рамадан в жизни мусульман, какого числа он начнется в 2025 году и какие правила в этот период необходимо соблюдать верующим.

Какого числа начнется Рамадан в 2025 году?

В 2025 году Рамадан начнется с заходом солнца 28 февраля, а первый полный день поста придется на 1 марта. В это время верующие соблюдают строгий пост (саум), который является одним из пяти столпов ислама наряду со свидетельством веры в единого Бога Аллаха (шахада), ежедневной пятикратной молитвой (салят), милостыней в пользу нуждающихся (закят) и паломничеством в Мекку (хадж).

Но в Рамадан важно не только воздерживаться от приема пищи, нужно совершать добрые дела и раздавать милостыню. Суть поста – укрепить веру, задуматься о своей жизни, переосмыслить жизненные ценности и привычки, обогатиться духовно.

Пост продлится до 30 марта и завершится праздником разговения – Ураза-байрамом. Кстати, Уразой в мусульманских регионах России называют пост.

Как правильно соблюдать пост в Рамадан?

Днем под запретом в Рамадан телесная близость, еда и вода. Запрещено даже сглатывать мокроту, которая тоже считается питьем. Нельзя курить обычные и электронные сигареты, кальян или нюхать табак.

Но это не значит, что верующие все 30 дней будут обходиться без пищи и постоянно испытывать жажду. Все это разрешается в ночное время: с наступлением заката и до рассвета. Для этого есть ифтар и сухур.

Что такое ифтар и сухур?

Ифтар – это вечерний прием пищи у мусульман, который начинается, когда солнце уже скроется за горизонтом. В меню обязательно присутствует вода, мясо, овощи и крупы. При этом рекомендуется избегать употребления жареной и соленой пищи, а также продуктов с высоким содержанием сахара.

Сухур – это первый прием пищи. Завтракать рекомендуется, пока на небе не успела забрезжить утренняя заря. На столе обычно присутствуют блюда из круп, хлеб из пророщенного зерна, салат из овощей или другие сложные углеводы. Также верующие стараются выпить как можно больше воды.

С появлением белой полосы рассвета мусульмане читают молитву – фаджр. Также во время поста рекомендуется уделять время чтению и изучению Корана. Во время священного месяца Рамадан к обязательным намазам добавляется добровольный таравих (желательный намаз), который совершается после обязательной ночной молитвы (иша) и длится до появления зари.

Кто может не поститься в Рамадан?

От соблюдения Рамадана освобождаются беременные и кормящие женщины, дети, пожилые, путники, люди с хроническими заболеваниями и душевными расстройствами. Воздерживающиеся обязаны ежедневно помогать нуждающимся людям на сумму, которая тратится ими на пищу каждый день. Но потом они обязаны восполнить все пропущенные дни поста.