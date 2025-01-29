Рассказываем, когда начнутся каникулы и сколько дней они продлятся

29 января 2025, 07:14, ИА Амител

Пустой класс / Фото: unsplash.com Ivan Aleksic

Третья и самая длинная четверть, можно сказать, только началась, но многие школьники и их родители уже задаются вопросом: когда же начнутся весенние каникулы? О том, когда они настанут и сколько продлятся, – в материале amic.ru.

Когда у школьников начнутся весенние каникулы?

Периоды отдыха для учащихся каждая российская школа определяет самостоятельно, но при этом все они опираются на рекомендации Министерства образования. Поэтому каникулы практически во всех учебных заведениях, которые учатся по четвертной системе, совпадают.

Весенние в 2025 году официально начнутся с 24 марта. Но поскольку предыдущие дни (суббота и воскресенье) будут выходными, то и третья учебная четверть закончится 21 марта.

Больше всех везет первоклассникам. В третьей четверти у них будут дополнительные каникулы: с 17 по 23 февраля 2025 года.

Сколько продлятся каникулы?

Осенние и весенние каникулы официально всегда длятся семь дней, а с учетом предыдущих выходных дней получается девять.

Отдыхать школьники будут по 30 марта. Снова за парты они сядут в понедельник, 31 марта.

Обрадуем: четвертая четверть одна из самых коротких. Как и вторая, она длится восемь недель, в то время как третья – одиннадцать.

Кроме того, на заключительную четверть выпадают сразу два официальных праздника – Первомай и День Победы, которые у школьников тоже будут неучебными днями.

А как мы отдыхаем на майские праздники?

Праздник Весны и Труда в 2025 году выпадает на четверг. В этот день у россиян стартуют четырехдневные каникулы, которые продлятся до воскресенья, 4 мая, включительно.

День Победы в этом году приходится на пятницу и, по идее, отдыхать мы должны были только три дня. Однако за счет того, что 23 февраля в 2025-м выпал на воскресенье и этот выходной перенесли на четверг, 8 мая, каникулы тоже будут четырехдневными.