Когда в Алтайский край придет осеннее потепление

До конца сентября ожидать тепла не стоит

25 сентября 2023, 07:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Конец сентября в Алтайском крае будет холодным, но следом за этим начнется потепление, сообщает сервис Gismeteo.

Начало новой рабочей недели будет особенно холодным. 25 сентября днем воздух не прогреется выше +7 градусов, но затем начнется постепенное повышение температуры. При этом до конца сентября теплее, чем +17 градусов, не будет. Периодически ожидается дождь.



С началом октября ситуация изменится, начнется потепление и уже к третьему октября столбики термометров вновь поднимутся выше +20 градусов. Правда, ненадолго.