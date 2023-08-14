Полностью дожди в регионе прекратятся только к 19 августа, но уже со среды они пройдут лишь местами

14 августа 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ближайшие сутки, 15 августа, в Алтайском крае сохранится достаточно прохладная и дождливая погода: осадки различной интенсивности пройдут на большей части региона. В ночные часы столбики термометров покажут от +5 до +11°С, самые низкие температуры будут в предгорьях. Днем во вторник воздух не прогреется выше +16…+22°С. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Такие температуры будут и 16 августа, однако дожди уже будут носить локальный характер, наиболее вероятны осадки в южных и восточных районах. С четверга в регионе температура воздуха начнет постепенно повышаться: ночью +8…+14°С, днем +19…+24°С. Дожди 17 и 18 августа затронут преимущественно северные и восточные районы. Полностью осадки прекратятся к субботе", – сообщила собеседница агентства.

Теплая летняя погода вернется в Алтайский край с 20 августа. Ночью синоптики обещают от +9 до +16°С, днем – от +22 до +28°С. Такая комфортная температура продержатся в регионе по 24-е число. А с 25 августа опять начнется похолодание и ночью сохранится большая вероятность заморозков, заключила Людмила Сырых.