Синоптики рассказали, что температура будет расти на территории всего края, но сильнее всего будет жарить в юго-западных районах

27 июня 2023, 10:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Погода в ближайшие двое суток в Алтайском крае будет неустойчивой: в регионе локально пройдут дожди, местами они будут сопровождаться грозами, а в среду возможен и град. Столбики термометров ночью покажут от +11 до +18 градусов, местами похолодает до +5...+10°С. Потепление начнется с 30 июня и с каждым днем температура постепенно будет нарастать, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на 30 июня столбики термометров покажут +10...+15°С, днем будет +22...+27°С. Уже 2 июля ночью ожидается +13...+18°С, днем воздух прогреется до +24....+29°С, по юго-западу будет еще теплее, там до +30...+33°С. В начале новой рабочей недели температура продолжит расти. Ночью будет очень тепло – от +15 до +20°С, а днем – от +28 до +33°С", – рассказала синоптик.

В период с 2 по 6 июля на большей части Алтайского края установится комфортная теплая погода, термометры днем покажут +23...+28°С. В отдельные дни воздух прогреется выше +30°С. А в юго-западные районы придет аномальная жара.

"Здесь температура на протяжении пяти дней будет держаться выше +30°С. Местами воздух на этих территориях прогреется до +33°С. Но и в других районах края будет достаточно тепло, вода в реках и озерах прогреется, и можно будет съездить искупаться", – сообщила Людмила Сырых.