Когда в Алтайский край вернётся весна и потеплеет до +17 градусов?
Синоптик рассказала, что ежедневно температура воздуха будет увеличиваться
20 апреля 2023, 08:01, ИА Амител
Холод со снегопадами отступают, и в ближайшее время в Алтайский край придёт настоящая весенняя погода. Ещё в ближайшие три ночи температура будет колебаться в отрицательном диапазоне, но с каждым днём будет становиться всё теплее. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"Днём 21 апреля воздух прогреется до +5...+10°С, 22-го – до +9...+14. А в воскресенье в регион начнёт поступать теплый воздух из районов Средней Азии. С ним температура воздуха 23 и 24 апреля повысится до +12...+17°С, местами по югу – до +22 градусов", – рассказала синоптик.
Но если в воскресенье будет тепло и без осадков, то уже в ночь на понедельник в регионе местами пройдут дожди, по югу и в предгорьях, возможно, с грозами.
"В дальнейшем с прохождением атмосферных фронтов температура воздуха будет колебаться на 3-5 градусов, но эти значения уже будут приближены к норме. Первая декада апреля у нас была около и местами на 1-2 градуса выше нормы. Вторая декада выдалась холодной, она была ниже нормы на 5-6 градусов. Но сейчас тенденция пошла на повышение и, предварительно, конец апреля и начало мая должны выдаться достаточно тёплыми", – сообщила синоптик.
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