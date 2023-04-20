Когда в Алтайский край вернётся весна и потеплеет до +17 градусов?

Синоптик рассказала, что ежедневно температура воздуха будет увеличиваться

20 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Холод со снегопадами отступают, и в ближайшее время в Алтайский край придёт настоящая весенняя погода. Ещё в ближайшие три ночи температура будет колебаться в отрицательном диапазоне, но с каждым днём будет становиться всё теплее. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Днём 21 апреля воздух прогреется до +5...+10°С, 22-го – до +9...+14. А в воскресенье в регион начнёт поступать теплый воздух из районов Средней Азии. С ним температура воздуха 23 и 24 апреля повысится до +12...+17°С, местами по югу – до +22 градусов", – рассказала синоптик.

Но если в воскресенье будет тепло и без осадков, то уже в ночь на понедельник в регионе местами пройдут дожди, по югу и в предгорьях, возможно, с грозами.