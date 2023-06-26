Синоптики прогнозируют в регионе похолодание с дождями и градом, после которого в Алтайский край вернется жара

26 июня 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

27 июня Алтайский край будет находиться в теплом секторе западного циклона, он принесет в регион кратковременные дожди и грозы, при которых ветер усилится до 20-24 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +11...+16°С, по северным и предгорным районам будет прохладнее – от +5 до +10°С. Днем будет +24...+29°С. А уже на следующий день ощутимо похолодает. Об этом amic.ru рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"28 июня у нас ожидается холодный фронт. Дожди вероятны на большей части края, при грозах они будут сильные. Возможен град и усиление ветра до 22-24 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +13+18°С, по северо-западу – от +7 до +12°С. А днем на большей части края будет уже чуть прохладнее: от +17 до +22°С. И лишь по востоку воздух прогреется до +27°С", – сообщила синоптик.

29 июня осадки сохранятся в большинстве районов Алтайского края, а днем они пройдут лишь на отдельных территориях и будут меньшей интенсивности. Ночью ожидается от +11 до +16°С, местами по северу +5...+10°С, днем – от +19 до +24°С.

А когда вернется жара в Алтайский край?

Неустойчивая погода с дождями и грозами локального характера сохранится до конца рабочей недели. А с 30 июня температура начнет расти. Если в ночь на пятницу еще будет +10...+15°С, то уже 2 июля ожидается +13...+18°С. Днем 30 июня столбики термометров покажут от +22 до +27°С, а 2 июля поднимутся до +24....+29°С, по юго-западу до +30...+32°С, рассказала Кобякова.

И в первой половине новой недели температура продолжит расти: от +15 до +20°С ночью и от +28 до +33°С – днем.