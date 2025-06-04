Когда в АлтГУ стартует приемная кампания и на какие направления можно поступить бесплатно?

Вуз подготовил бюджетные места для 2711 абитуриентов

04 июня 2025, 16:00, ИА Амител

АлтГУ. Образование / Фото: amic.ru

Алтайский государственный университет объявляет о начале приема документов на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и СПО. Кампания стартует 20 июня 2025 года. В вузе доступно около 200 образовательных программ.

Какие бюджетные места есть в вузе?

В бакалавриате и специалитете лидерами по числу бюджетных мест стали естественно-научные и "цифровые" программы:

90 бюджетников готов зачислить институт биологии и биотехнологии на направление подготовки "Биология";

50 бюджетных мест открыто на направлении "География" в институте географии;

70 мест – в институте цифровых технологий, электроники и физики на направлении "Информационная безопасность";

55 мест – на "Программной инженерии" в институте математики и информационных технологий.

В магистратуре лидеры бюджетного набора:

"Педагогическое образование" в институте гуманитарных наук – 53 места;

"Биология" института биологии и биотехнологии – 42 места;

"Прикладная информатика" в международном институте экономики, менеджмента и информационных систем – 30 мест.

Новшеством магистратуры стали две образовательные программы, запущенные АлтГУ совместно с Высшей школой экономики. Первая – "Прикладная информатика" с профилем "Финансовые технологии" в международном институте экономики, индустриальным партнером которой выступает Альфа-Банк. Вторая – "Социология" с профилем "Цифровые методы анализа и визуализации данных в социальных исследованиях" в институте гуманитарных наук. Партнер программы – Ассоциация "Университетский консорциум исследователей больших данных". Для студентов это уникальная возможность получить сразу два диплома: диплом НИУ ВШЭ и Алтайского государственного университета.

Как подать документы?

Подать документы в АлтГУ можно очно, по почте, на официальном сайте вуза через "Личный кабинет абитуриента", а также с помощью портала "Госуслуги".

До 15 июля нужно успеть тем, кто будет поступать на программы бакалавриата и специалитета и сдавать экзамены в вузе – например, поступающим на творческие направления, выпускникам СПО и иностранным абитуриентам. Для поступающих по результатам ЕГЭ прием документов продлится до 25 июля. На платное обучение документы можно подать до 22 августа.

До 18 августа нужно успеть тем, кто претендует на места бюджетного набора по программам магистратуры. На платное обучение документы можно подать до 25 августа.

"Документы можно подать не более чем на пять направлений подготовки или специальностей, которые надо расставить в порядке приоритетности. В этом порядке их будет рассматривать приемная комиссия. Так, если по направлению подготовки, которое указано первым, недостаточно баллов, то есть шанс поступить еще по четырем оставшимся из "приоритета". Менять порядок приоритетов можно, но только до завершения приема документов", – напомнили в вузе.

Какие документы нужно предоставить абитуриенту?

Для зачисления потребуется предоставить:

документ, удостоверяющий личность и гражданство;

документ об образовании (или его копия) установленного образца;

СНИЛС;

документы, подтверждающие особые права и индивидуальные достижения, и согласие на зачисление.

В вузе добавили, что с 2025 года зачисление в вуз проходит по согласию абитуриентов, а не по оригиналам школьных аттестатов. Согласие оформляют не на конкретное направление подготовки, а общее на зачисление в Алтайский государственный университет. То есть если абитуриент выбирает пять направлений подготовки или специальностей АлтГУ, то согласие будет действовать для всех выбранных программ.

Какие есть льготы?

Абитуриенты АлтГУ могут воспользоваться тремя видами льгот:

целевая квота (для поступающих на целевое обучение);

особая квота (абитуриенты с инвалидностью, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей т. д.);

специальная квота (для военнослужащих и их детей).

Где находится приемная комиссия?

Документы на поступление будут принимать в корпусе М на проспекте Ленина, 61. Все вопросы можно уточнить по телефону +7 (3852) 291-222.