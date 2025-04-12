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Когда в Барнауле начнется сезон речной навигации по Оби?

Расписание маршрутов станет известно чуть позже

12 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

Речная навигация в Барнауле / Фото: Минтранс Алтайского края
Речная навигация в Барнауле / Фото: Минтранс Алтайского края

Сезон навигации на Оби в Барнауле начнется ориентировочно 1 мая. Как сообщили в пресс-службе регионального Минтранса, именно эту дату предварительно рассматривают, чтобы "пустить" корабли по реке. Расписание и стоимость билетов станет известна чуть позже.

В прошлом году сезон стартовал 26 апреля. В 2023-м – 1 мая. В Барнауле традиционно действуют три маршрута:

  • Барнаул – Рассказиха – Барнаул;
  • Барнаул – Бобровка – Барнаул;
  • Барнаул – Кокуйское – Барнаул.

Кроме того, в краевой столице традиционно действуют туристические прогулки на теплоходе "Москва-207". Особенно они пользуются популярностью у туристов.

Также в Алтайском крае в последние годы активно развивается перевозка по Оби различных инертных материалов. В основном это песок, гравий и щебенка. В 2024 году по реке в регионе перевезли более миллиона тонн груза, что равняется более 40 тысяч грузовых машин. Это помогло разгрузить Чуйский тракт от большегрузов.

Барнаул реки

Комментарии 3

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Гость

09:30:40 13-04-2025

А в Затон уже не уплыть на ПТ? Чтобы вкусного хлеба поесть на причале.

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Гость

12:35:03 13-04-2025

Гость (09:30:40 13-04-2025) А в Затон уже не уплыть на ПТ? Чтобы вкусного хлеба поесть н... Неужели до сих пор в Затоне вкусный хлеб выпекают, как 50-60лет назад?

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Гость

12:32:03 22-04-2025

Гость (09:30:40 13-04-2025) А в Затон уже не уплыть на ПТ? Чтобы вкусного хлеба поесть н... А что там досих пор можно купить в затоне хлеб из детства??

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