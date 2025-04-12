Когда в Барнауле начнется сезон речной навигации по Оби?

Расписание маршрутов станет известно чуть позже

12 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

Речная навигация в Барнауле / Фото: Минтранс Алтайского края

Сезон навигации на Оби в Барнауле начнется ориентировочно 1 мая. Как сообщили в пресс-службе регионального Минтранса, именно эту дату предварительно рассматривают, чтобы "пустить" корабли по реке. Расписание и стоимость билетов станет известна чуть позже.

В прошлом году сезон стартовал 26 апреля. В 2023-м – 1 мая. В Барнауле традиционно действуют три маршрута:

Барнаул – Рассказиха – Барнаул;

Барнаул – Бобровка – Барнаул;

Барнаул – Кокуйское – Барнаул.

Кроме того, в краевой столице традиционно действуют туристические прогулки на теплоходе "Москва-207". Особенно они пользуются популярностью у туристов.

Также в Алтайском крае в последние годы активно развивается перевозка по Оби различных инертных материалов. В основном это песок, гравий и щебенка. В 2024 году по реке в регионе перевезли более миллиона тонн груза, что равняется более 40 тысяч грузовых машин. Это помогло разгрузить Чуйский тракт от большегрузов.