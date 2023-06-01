Когда в Барнауле в 2023 году пройдёт День города и будет ли праздничный салют?

В этом году краевой столице исполнится 293 года

01 июня 2023, 06:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

В этом году столице Алтайского края Барнаулу исполнится 293 года. Традиционно День города отмечают в конце августа – начале сентября. Рассказываем, когда он может пройти в 2023 году и будет ли праздничный салют.

Итак, когда состоится День города?

Как сообщают источники amic.ru, в этом году праздник состоится в субботу, 2 сентября. Именно в этот день на основных площадках города пройдут мероприятия, конкурсы красоты, спортивные состязания, а также выступления артистов. Однако официально городские власти точную дату праздника не анонсировали. Отметим, что через неделю после Дня города в Алтайском крае пройдут выборы губернатора.

А праздничный салют ждать?

Конечно же! В 2023 году в Барнауле должны прогреметь как минимум четыре салюта – 1 и 9 мая уже состоялись, впереди ещё 12 июня и День города. На фейерверки власти города готовы потратить 2,6 млн рублей. Где именно запустят салюты, пока неизвестно. Скорее всего, традиционно – на площади Сахарова.

Уже известно, что за мероприятия пройдут и какие артисты приедут?

Пока нет. Программу Дня города обычно готовят за несколько недель до праздника. Тогда же станет ясно, ждать ли барнаульцам выступления известного артиста или это будут местные исполнители. К слову, День города уже три года праздновали только с концертами барнаульских коллективов.