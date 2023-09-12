Зима близко. Рассказываем, когда батареи станут теплыми

12 сентября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Осень постепенно вступает в свои права: на улице становится все холоднее. А барнаульцы уже задумываются, когда батареи в домах станут теплыми.

О том, когда в Барнауле включат отопление в 2023 году, – в материале amic.ru.

1 Когда включат отопление в Барнауле в 2023 году? Пока неизвестно. Фиксированной даты начала отопительного сезона нет. Ежегодно власти решают, когда включать батареи, исходя из погодных условий.

2 Кто решает, когда нужно включать отопление? Решение об этом принимает администрация города. Ежегодно мэр Барнаула издает постановление о начале отопительного сезона. С этого момента в дома начинают подавать тепло.

3 Что нужно для того, чтобы в Барнауле включили отопление? По нормативам отопление запускают после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура не превышает 8 градусов тепла. Поэтому лучше всего следить за прогнозом погоды. Тогда вы точно не пропустите момент, когда будут включать отопление. В ближайшее время Гидрометцентр не прогнозирует такого серьезного похолодания, так что пока теплых батарей ждать не стоит.

4 Когда в Барнауле обычно включают отопление? Обычно отопление в Барнауле запускают в 20-х числах сентября. Например, в 2022 году тепло в домах барнаульцев появилось 22 сентября, а в 2021-м – 21 сентября. Скорее всего, в 2023-м отопительный сезон начнется примерно в те же даты.