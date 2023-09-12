Когда в Барнауле включат отопление в 2023 году?
Зима близко. Рассказываем, когда батареи станут теплыми
12 сентября 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: amic.ru
Осень постепенно вступает в свои права: на улице становится все холоднее. А барнаульцы уже задумываются, когда батареи в домах станут теплыми.
О том, когда в Барнауле включат отопление в 2023 году, – в материале amic.ru.
1
Когда включат отопление в Барнауле в 2023 году?
Пока неизвестно. Фиксированной даты начала отопительного сезона нет. Ежегодно власти решают, когда включать батареи, исходя из погодных условий.
2
Кто решает, когда нужно включать отопление?
Решение об этом принимает администрация города. Ежегодно мэр Барнаула издает постановление о начале отопительного сезона. С этого момента в дома начинают подавать тепло.
3
Что нужно для того, чтобы в Барнауле включили отопление?
По нормативам отопление запускают после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура не превышает 8 градусов тепла.
Поэтому лучше всего следить за прогнозом погоды. Тогда вы точно не пропустите момент, когда будут включать отопление.
В ближайшее время Гидрометцентр не прогнозирует такого серьезного похолодания, так что пока теплых батарей ждать не стоит.
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Когда в Барнауле обычно включают отопление?
Обычно отопление в Барнауле запускают в 20-х числах сентября. Например, в 2022 году тепло в домах барнаульцев появилось 22 сентября, а в 2021-м – 21 сентября.
Скорее всего, в 2023-м отопительный сезон начнется примерно в те же даты.
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Что делать, если отопительный сезон начался, а батареи все равно холодные?
О том, куда обращаться с жалобами на холодные батареи, читайте в нашем материале.
Читайте также в сюжете: Подготовка к отопительному сезону в Барнауле - 2023
07:58:46 12-09-2023
Пока неизвестно --- полезная информация
09:08:20 12-09-2023
тепло еще, какое отопление
10:09:23 12-09-2023
Да мы с ужасом ждём начала отопительного сезона! Квитанции сразу в три раза увеличатся.
12:07:33 12-09-2023
Максим (10:09:23 12-09-2023) Да мы с ужасом ждём начала отопительного сезона! Квитанции с... Оформляйте субсидию