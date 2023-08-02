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Льготная ипотека для учителей в России. Когда ее начнут выдавать и каковы условия?

Путин поручил создать льготную ипотеку для учителей

02 августа 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Программу льготной ипотеки для педагогов разработают в России – соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля. Когда начнут работать эти дополнительные меры поддержки и какими будут условия ипотеки, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1

Кто сможет воспользоваться новой ипотекой?

Льготной ипотекой смогут воспользоваться школьные учителя. С помощью этой программы депутаты Госдумы рассчитывают сохранить опытные кадры, а также привлечь в профессию молодежь, сообщают "Известия".

Однако некоторые эксперты считают, что список должен быть расширен и в него необходимо включать и других работников образования. Нехватка специалистов сейчас отмечается не только в школах, говорит главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Услышат ли эти предложения в правительстве – пока неясно. Ответственным за эту задачу назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

2

На каких условиях будет действовать ипотека для педагогов?

Над поручением президента уже начали работать, но окончательные условия еще неизвестны.

Сенатор Лилия Гумерова предполагает, что ставки по такой ипотеке могут быть около 5-6% годовых, но член генсовета "Деловой России" Владимир Прохоров считает, что они должны быть еще ниже – максимум 3%.

Соучредитель агентства Wellside Александр Седов предполагает, что льготная ипотека может предусматривать несколько вариантов, включая сниженные процентные ставки, субсидии для учителей с низким доходом, упрощенные процедуры одобрения займов и государственные гарантии для людей с ограниченной кредитной историей. Также возможны программы льготной ипотеки для учителей в определенных районах.

Ирина Абанкина отмечает, что в первую очередь нужно снижать не процентную ставку, а первоначальный взнос. Многим молодым учителям не хватает накоплений, поэтому они не могут взять ипотеку, говорит эксперт.

3

И когда станут известны окончательные условия этой льготной ипотеки?

Разработать программу льготного ипотечного кредитования в России должны успеть к 1 ноября 2023 года.
Владимир Путин ипотека Михаил Мишустин

Комментарии 4

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Гость

08:25:52 02-08-2023

На зарплату учителя и льготную ипотеку не потянуть.

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Гость

09:54:51 02-08-2023

А не пробовали вместо льгот нормальную зп платить? Не, да ну, фигня какая-то. А так, глядишь, еще кто-то на очередной программе кормиться сможет.

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Гость

10:53:59 02-08-2023

Гость (09:54:51 02-08-2023) А не пробовали вместо льгот нормальную зп платить? Не, да ну... Чтобы зарплата была нормальная, надо экономику развивать, а кому это нужно, власти не нужно, для них стабильная стагнация, это возможность удерживаться во власти как можно дольше.

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учитель

19:02:04 02-08-2023

Вы стоимость квартир в Барнауле видели? Я с такой зарплатой и под 0,5 % не смогу приобрести однокомнатную квартиру. Грустно...

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