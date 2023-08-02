Над поручением президента уже начали работать, но окончательные условия еще неизвестны.

Сенатор Лилия Гумерова предполагает, что ставки по такой ипотеке могут быть около 5-6% годовых, но член генсовета "Деловой России" Владимир Прохоров считает, что они должны быть еще ниже – максимум 3%.

Соучредитель агентства Wellside Александр Седов предполагает, что льготная ипотека может предусматривать несколько вариантов, включая сниженные процентные ставки, субсидии для учителей с низким доходом, упрощенные процедуры одобрения займов и государственные гарантии для людей с ограниченной кредитной историей. Также возможны программы льготной ипотеки для учителей в определенных районах.

Ирина Абанкина отмечает, что в первую очередь нужно снижать не процентную ставку, а первоначальный взнос. Многим молодым учителям не хватает накоплений, поэтому они не могут взять ипотеку, говорит эксперт.