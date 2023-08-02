Льготная ипотека для учителей в России. Когда ее начнут выдавать и каковы условия?
Путин поручил создать льготную ипотеку для учителей
02 августа 2023, 07:01, ИА Амител
Программу льготной ипотеки для педагогов разработают в России – соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля. Когда начнут работать эти дополнительные меры поддержки и какими будут условия ипотеки, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Кто сможет воспользоваться новой ипотекой?
Льготной ипотекой смогут воспользоваться школьные учителя. С помощью этой программы депутаты Госдумы рассчитывают сохранить опытные кадры, а также привлечь в профессию молодежь, сообщают "Известия".
Однако некоторые эксперты считают, что список должен быть расширен и в него необходимо включать и других работников образования. Нехватка специалистов сейчас отмечается не только в школах, говорит главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
Услышат ли эти предложения в правительстве – пока неясно. Ответственным за эту задачу назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
На каких условиях будет действовать ипотека для педагогов?
Над поручением президента уже начали работать, но окончательные условия еще неизвестны.
Сенатор Лилия Гумерова предполагает, что ставки по такой ипотеке могут быть около 5-6% годовых, но член генсовета "Деловой России" Владимир Прохоров считает, что они должны быть еще ниже – максимум 3%.
Соучредитель агентства Wellside Александр Седов предполагает, что льготная ипотека может предусматривать несколько вариантов, включая сниженные процентные ставки, субсидии для учителей с низким доходом, упрощенные процедуры одобрения займов и государственные гарантии для людей с ограниченной кредитной историей. Также возможны программы льготной ипотеки для учителей в определенных районах.
Ирина Абанкина отмечает, что в первую очередь нужно снижать не процентную ставку, а первоначальный взнос. Многим молодым учителям не хватает накоплений, поэтому они не могут взять ипотеку, говорит эксперт.
08:25:52 02-08-2023
На зарплату учителя и льготную ипотеку не потянуть.
09:54:51 02-08-2023
А не пробовали вместо льгот нормальную зп платить? Не, да ну, фигня какая-то. А так, глядишь, еще кто-то на очередной программе кормиться сможет.
10:53:59 02-08-2023
Гость (09:54:51 02-08-2023) А не пробовали вместо льгот нормальную зп платить? Не, да ну... Чтобы зарплата была нормальная, надо экономику развивать, а кому это нужно, власти не нужно, для них стабильная стагнация, это возможность удерживаться во власти как можно дольше.
19:02:04 02-08-2023
Вы стоимость квартир в Барнауле видели? Я с такой зарплатой и под 0,5 % не смогу приобрести однокомнатную квартиру. Грустно...