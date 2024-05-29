Когда Вознесение Господне в 2024 году и что нельзя делать в этот праздник?
История этого торжества тесно связана с традициями Пасхи
29 мая 2024, 06:40, ИА Амител
Фрагмент иконы "Вознесение" / Фото: wikipedia.org
Вознесение Господне – очень важный православный праздник, который посвящен вознесению Христа на небо после его божественного воскрешения.
О том, когда это торжество будет в 2024 году и как оно появилось, – в материале amic.ru
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Когда Вознесение Господне в 2024 году?
13 июня. Дата торжества напрямую зависит от Пасхи – его отмечают ровно на сороковой день после Светлого праздника.
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Что это за праздник?
Вознесение Господне входит в группу самых важных православных торжеств.
Согласно библейским преданиям, Иисус Христос вознесся на небо через 40 дней после своего чудесного воскрешения. В Евангелие сказано, что это произошло на горе Елеон около Иерусалима. По легенде, он явился к своим ученикам и повел их к селению Вифания. Там все и случилось.
"И, подняв руки Свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо", – написано в Евангелие от Луки.Когда Иисус вознесся, к ученикам явились два ангела. Они сказали, что Иисус вернется на Землю точно таким же образом. Но сделает он это лишь для того, чтобы судить живых и мертвых.
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Какие есть традиции на Вознесение Господне?
Главные традиции связаны со службами в храмах. В день Вознесения верующие приходят в храм, чтобы послушать Евангелие от Марка.
В народе же в этот день обычно было принято водить хороводы, чтобы грядущий урожай был отменным. Кроме того, именно Вознесеньев день считался истинным и полноценным началом лета.
Также на Руси было принято печь пироги с зеленым луком и особые лепешки – "лесенки". На них обязательно делали семь "ступенек". В этот день все старались либо сходить в гости, либо самим позвать друзей.
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Правда ли, что на Вознесение Господне нужно поститься?
Нет. Праздник выпадает на четверг, а на этот день не установлено никаких ограничений в еде. А вот на следующий день после Вознесения Церковь не рекомендует есть мясо, яйца и молочные продукты.
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Что нельзя делать на Вознесение Господне?
В этот день нельзя отказывать в просьбе странникам и беднякам. Есть даже поверье, что в день Вознесения Иисус сам ходит по улице в образе нищего. Обязательно нужно помочь тому, что в этом нуждается.
Также не рекомендуется заниматься физическим трудом, делать генеральную уборку, работать в огороде. Стирку и глажку, кстати, тоже лучше перенести на другой день.
Ну а главное – ни в коем случае нельзя сквернословить и ругаться, как и на все остальные православные праздники.
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