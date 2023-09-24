Когда закончится магнитная буря, накрывшая Землю

Пока колебания магнитосферы даже не достигли своего пика

24 сентября 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В выходные на Землю обрушилась магнитная буря, которая может доставить дискомфорт метеозависимым людям. Ученые выяснили, когда она закончится.

Колебания на Солнце начались еще в субботу, 23 сентября. 24 сентября они продолжаются, а вероятность магнитной бури сохраняется. Также есть вероятность начала сильной магнитной бури, но она низкая (5%).

Пиковых значений возмущения на Солнце достигнут утром 25 сентября, после чего солнечная активность пойдет на спад.

Следующие бури ожидаются только в середине октября.