Когда закончится магнитная буря, накрывшая Землю
Пока колебания магнитосферы даже не достигли своего пика
24 сентября 2023, 09:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В выходные на Землю обрушилась магнитная буря, которая может доставить дискомфорт метеозависимым людям. Ученые выяснили, когда она закончится.
Колебания на Солнце начались еще в субботу, 23 сентября. 24 сентября они продолжаются, а вероятность магнитной бури сохраняется. Также есть вероятность начала сильной магнитной бури, но она низкая (5%).
Пиковых значений возмущения на Солнце достигнут утром 25 сентября, после чего солнечная активность пойдет на спад.
Следующие бури ожидаются только в середине октября.
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