Когда закончится ретроградный Меркурий в апреле 2024 года?
Период, который астрологи считают трудным и проблемным, начался еще в начале месяца
18 апреля 2024, 06:40, ИА Амител
Меркурий на просторах космоса / Фото: pixabay.com
Период ретроградного Меркурия, начавшийся 1 апреля, постепенно подходит к своему завершению. Люди, которые верят в астрологию, убеждены: это время, когда планета вмешивается в нашу жизнь и постоянно рушит все планы.
О том, когда закончится ретроградный Меркурий, – в материале amic.ru.
1
Когда закончится ретроградный Меркурий?
25 апреля. Так что тем, кто действительно верит в могучее влияние этой планеты, осталось потерпеть еще неделю.
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С чего все взяли, что ретроградный Меркурий так опасен?
Не все. Астрономы, например, не видят ничего удивительного в ретроградном движении планеты. Это лишь иллюзия, которая возникает у земного наблюдателя. Кажется, что небесное тело в какой-то момент замедляется, а затем начинает двигаться в обратную сторону.
А вот астрологи считают, что Меркурий сам по себе имеет огромное влияние на нашу жизнь. Считается, что эта планета отвечает за сферу интеллекта и высоких технологий. Поэтому в момент ретроградности, говорят астрологи, Меркурий "ломает" все привычные схемы в этих областях.
Привычные алгоритмы нарушаются, люди становятся более забывчивыми и раздражительными. Как итог, возникает множество проволочек, несостыковок, задержек и срывов планов. По крайней мере, так утверждают сторонники теории.
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Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия?
Астрологи говорят, что в период ретроградного Меркурия нельзя принимать важные решения. Их лучше отложить на попозже.
Кроме того, нельзя совершать крупные покупки. Вообще, следует избегать лишних трат – потом вы о них можете пожалеть.
Косметические манипуляции и процедуры тоже рекомендуется отложить.
Также астрологи советуют не принимать важных решений в личной жизни. Как расставаться, так и заводить новые отношения не рекомендуется.
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