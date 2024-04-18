Период, который астрологи считают трудным и проблемным, начался еще в начале месяца

18 апреля 2024, 06:40, ИА Амител

Меркурий на просторах космоса / Фото: pixabay.com

Период ретроградного Меркурия, начавшийся 1 апреля, постепенно подходит к своему завершению. Люди, которые верят в астрологию, убеждены: это время, когда планета вмешивается в нашу жизнь и постоянно рушит все планы.

О том, когда закончится ретроградный Меркурий, – в материале amic.ru.

1 Когда закончится ретроградный Меркурий? 25 апреля. Так что тем, кто действительно верит в могучее влияние этой планеты, осталось потерпеть еще неделю.

2 С чего все взяли, что ретроградный Меркурий так опасен? Не все. Астрономы, например, не видят ничего удивительного в ретроградном движении планеты. Это лишь иллюзия, которая возникает у земного наблюдателя. Кажется, что небесное тело в какой-то момент замедляется, а затем начинает двигаться в обратную сторону. А вот астрологи считают, что Меркурий сам по себе имеет огромное влияние на нашу жизнь. Считается, что эта планета отвечает за сферу интеллекта и высоких технологий. Поэтому в момент ретроградности, говорят астрологи, Меркурий "ломает" все привычные схемы в этих областях. Привычные алгоритмы нарушаются, люди становятся более забывчивыми и раздражительными. Как итог, возникает множество проволочек, несостыковок, задержек и срывов планов. По крайней мере, так утверждают сторонники теории.