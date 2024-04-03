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Когда закончится Великий пост в 2024 году?

Традиционно самый строгий пост в году заканчивается светлым праздником Пасхи

03 апреля 2024, 13:44, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru
Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

У православных, которые строго следуют канонам Церкви, продолжается Великий пост. Это самый строгий период в году для верующих, которые ограничивают себя в еде и привычных удовольствиях.

О том, когда Великий пост закончится в 2024 году, - в материале amic.ru. 

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Когда будем праздновать Пасху в 2024 году?

В 2024 году Великий пост завершится 4 мая. На следующий день, 5 мая, православные будут отмечать Пасху. 

Таким образом, тем, кто следует церковным канонам, осталось держать пост еще один месяц. 

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А когда Великий пост начался?

Пост начался 18 марта, сразу после Масленицы. Таким образом, его длительность - 48 дней.

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Что запрещено есть во время Великого поста?

Во время Великого поста верующие воздерживаются от употребления мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы. Исключение составляют дни Благовещения и Вербного воскресенья. Употребление алкоголя в эти дни не рекомендуется, хотя в выходные дни допускается небольшое количество вина.ы
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А что можно есть?

Питание во время Великого поста должно быть простым и состоять из круп, овощей, фруктов, грибов и орехов. Допускается добавление в блюда небольшого количества растительного масла
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В чем смысл Великого поста?

Великий пост - это не только время, когда верующие ограничивают себя в пище. Они усиленно молятся, отказываются от вредных привычек и укрепляют свою духовность. В это время постящиеся стараются совершать больше благих дел и помогать тем, кто нуждается в поддержке.
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Что нельзя делать во время Великого поста?

В период Великого поста рекомендуется избегать гнева, ругани и нецензурной брани. Также стоит воздержаться от посещения развлекательных мероприятий и соблюдения супружеских обязанностей, если оба супруга являются верующими.ы
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А можно ли жениться и выходить замуж во время поста?

Венчание и заключение брака в период Великого поста запрещены. Эти церемонии можно проводить только после наступления Пасхи.
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Как правильно поститься, чтобы следовать канонам, но и не навредить себе?

Об этом читайте в нашем материале
Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
религия
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Комментарии 7

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Гость

14:37:06 03-04-2024

Да! Когда уже он закончится!? Уже устал ждать на...

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Гость

14:56:49 03-04-2024

Какие лучшие фильмы про Пасху посмотреть?

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Гость

15:48:58 03-04-2024

Слово пасха! На! Это из последнего... А так... Любой про евреев фильм...

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Гость

15:50:15 03-04-2024

Все это средневековые бредни. Питайтесь правильно, разнообразно, пейте витамины.

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Гость

15:51:18 03-04-2024

Пинхас Полонского посмотри! Он много чего рассказывает, открытым текстом: кто, кого, когда, зачем, для его, что в итоге хочет от этого поиметь...

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Гость

15:51:43 03-04-2024

А если из сказок, то страсти христовы

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Гость

16:16:09 03-04-2024

а что, есть такие, кто постится и не знает, когда Пасха? Зачем это в новостях? Для верующих есть православные календари.

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