Традиционно самый строгий пост в году заканчивается светлым праздником Пасхи

03 апреля 2024, 13:44, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

У православных, которые строго следуют канонам Церкви, продолжается Великий пост. Это самый строгий период в году для верующих, которые ограничивают себя в еде и привычных удовольствиях.

О том, когда Великий пост закончится в 2024 году, - в материале amic.ru.

1 Когда будем праздновать Пасху в 2024 году? В 2024 году Великий пост завершится 4 мая. На следующий день, 5 мая, православные будут отмечать Пасху. Таким образом, тем, кто следует церковным канонам, осталось держать пост еще один месяц.

2 А когда Великий пост начался? Пост начался 18 марта, сразу после Масленицы. Таким образом, его длительность - 48 дней.

3 Что запрещено есть во время Великого поста? Во время Великого поста верующие воздерживаются от употребления мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы. Исключение составляют дни Благовещения и Вербного воскресенья. Употребление алкоголя в эти дни не рекомендуется, хотя в выходные дни допускается небольшое количество вина.ы

4 А что можно есть? Питание во время Великого поста должно быть простым и состоять из круп, овощей, фруктов, грибов и орехов. Допускается добавление в блюда небольшого количества растительного масла

5 В чем смысл Великого поста? Великий пост - это не только время, когда верующие ограничивают себя в пище. Они усиленно молятся, отказываются от вредных привычек и укрепляют свою духовность. В это время постящиеся стараются совершать больше благих дел и помогать тем, кто нуждается в поддержке.

6 Что нельзя делать во время Великого поста? В период Великого поста рекомендуется избегать гнева, ругани и нецензурной брани. Также стоит воздержаться от посещения развлекательных мероприятий и соблюдения супружеских обязанностей, если оба супруга являются верующими.ы

7 А можно ли жениться и выходить замуж во время поста? Венчание и заключение брака в период Великого поста запрещены. Эти церемонии можно проводить только после наступления Пасхи.