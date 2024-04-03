Когда закончится Великий пост в 2024 году?
Традиционно самый строгий пост в году заканчивается светлым праздником Пасхи
03 апреля 2024, 13:44, ИА Амител
Крест на куполе храма / Фото: amic.ru
У православных, которые строго следуют канонам Церкви, продолжается Великий пост. Это самый строгий период в году для верующих, которые ограничивают себя в еде и привычных удовольствиях.
О том, когда Великий пост закончится в 2024 году, - в материале amic.ru.
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Когда будем праздновать Пасху в 2024 году?
В 2024 году Великий пост завершится 4 мая. На следующий день, 5 мая, православные будут отмечать Пасху.
Таким образом, тем, кто следует церковным канонам, осталось держать пост еще один месяц.
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А когда Великий пост начался?
Пост начался 18 марта, сразу после Масленицы. Таким образом, его длительность - 48 дней.
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Что запрещено есть во время Великого поста?
Во время Великого поста верующие воздерживаются от употребления мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы. Исключение составляют дни Благовещения и Вербного воскресенья. Употребление алкоголя в эти дни не рекомендуется, хотя в выходные дни допускается небольшое количество вина.ы
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А что можно есть?
Питание во время Великого поста должно быть простым и состоять из круп, овощей, фруктов, грибов и орехов. Допускается добавление в блюда небольшого количества растительного масла
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В чем смысл Великого поста?
Великий пост - это не только время, когда верующие ограничивают себя в пище. Они усиленно молятся, отказываются от вредных привычек и укрепляют свою духовность. В это время постящиеся стараются совершать больше благих дел и помогать тем, кто нуждается в поддержке.
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Что нельзя делать во время Великого поста?
В период Великого поста рекомендуется избегать гнева, ругани и нецензурной брани. Также стоит воздержаться от посещения развлекательных мероприятий и соблюдения супружеских обязанностей, если оба супруга являются верующими.ы
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А можно ли жениться и выходить замуж во время поста?
Венчание и заключение брака в период Великого поста запрещены. Эти церемонии можно проводить только после наступления Пасхи.
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Как правильно поститься, чтобы следовать канонам, но и не навредить себе?
Об этом читайте в нашем материале.
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