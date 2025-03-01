Кокошники, блины и народные танцы. Приходите на масленицу в "Изумрудный" 2 марта

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01 марта 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHbwUoz

Масленица в "Изумрудном" / Фото: Татьяна Алдабаева

В воскресенье, 2 марта 2025 года, Барнаул широко и весело отметит любимый народный праздник, предвещающий весну, – Масленицу. Масштабные гулянья уже по традиции пройдут в парке "Изумрудный" (Комсомольский проспект, 128). Для удобства гостей организаторы сделали программу и онлайн-карту, чтобы вы не пропустили ни одной интересной локации.

На площадке будут работать несколько фотографов, чтобы праздник запомнился ярким и по-настоящему народным, одевайтесь в старом русском стиле и приходите праздновать "Самую Русскую Масленицу" – широкую, веселую, с песнями, плясками, да сытным угощением. Вас бесплатно угостят сушками-калачами и леденцами "Петушок".

В программе много веселых игр и забав:

богатырская трапеза;

шумные хороводы с песнями;

молодецкие игрища.

Приходите с семьей и друзьями. Встречаемся 2 марта в 12 часов. Гулянья продлятся до 15 часов. Специальный партнер мероприятия – "Лесной-2". Коттеджный поселок класса комфорт.

Партнер мероприятия – Автоцентр АНТ, официальный дилер Omoda ("Омода") и Jaecoo ("Джейку") в Алтайском крае и Республике Алтай.

Партнер мероприятия – "Агрохолдинг Гудвилл", крупный производитель круп, хлопьев, муки и кукурузных палочек под брендом "Две кукурузы".

Партнер мероприятия – компания "Два Этажа", один из крупнейших застройщиков ИЖС в Алтайском крае.

Партнер мероприятия – Центр современной стоматологии YDent*. YDent – это индивидуальный подход к каждому пациенту, комфорт и высокий уровень сервиса.

Партнер "Богатырской трапезы" и мероприятия – гастромаркет "Днем с огнем". Не обязательно готовить дома самостоятельно. Гастромаркет "Днем с огнем" – где еда как любовь.

* YDent ("ЮДент")

Вход свободный. Без возрастных ограничений

ИП Шаповалова А. Д.

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