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Колесо лопнуло у самолета при взлете в Санкт-Петербурге

Аэропорт работает в штатном режиме

16 сентября 2023, 19:00, ИА Амител

Кадр из видео: "112"
Кадр из видео: "112"

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге у самолета Cessna при взлете лопнуло колесо, сообщает "112".

Отмечается, что сейчас аэропорт функционирует в штатном режиме. На месте работают экстренные службы.

Ранее пилот севшего в поле под Новосибирском самолета объяснил отказ приземляться в Омске.

Происшествия самолёт

Комментарии 10

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Гость

19:18:21 16-09-2023

Началось утро в деревне. После санкций?

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Гость

09:21:52 17-09-2023

Гость (19:18:21 16-09-2023) Началось утро в деревне. После санкций?... Перегруз, наверное. При чем здесь санкции?

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Гость

13:41:52 17-09-2023

Гость (09:21:52 17-09-2023) Перегруз, наверное. При чем здесь санкции?... Бензина - нет, запчастей для самолетов - нет, сотни импортных лекарств, у которых просто нет отечественных аналогов - нет, исчезли. Просто констатация.

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Гость

17:06:42 17-09-2023

Гость (13:41:52 17-09-2023) Бензина - нет, запчастей для самолетов - нет, сотни импортны... Вы употребляете сотни импортных лекарств? Почти на все уже есть аналоги и они продаются в аптеках. Причем продаются гораздо дешевле импортных.

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Гость

18:51:41 17-09-2023

Гость (17:06:42 17-09-2023) Вы употребляете сотни импортных лекарств? Почти на все уже е... Аналоги есть. Только действия этих аналогов нет.

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Гость

19:18:22 17-09-2023

Гость (17:06:42 17-09-2023) Вы употребляете сотни импортных лекарств? Почти на все уже е... Да, уж... Сразу видно , что вы далеки от суровой российской реальности. В 2019 году в аптеках было доступно 8,7 тыс. позиций SKU (stock keeping unit), а по итогам первых семи месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках включал в себя уже 6,4 тыс позиций. Я могу сделать подробную раскладку по всем позициям лекарственных средств. Но, судя по вашим высказываниям, вы вряд ли поймете о чем идет речь вообще. Будьте здоровы!

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Гость

20:19:30 17-09-2023

Гость (19:18:22 17-09-2023) Да, уж... Сразу видно , что вы далеки от суровой российской ... Та же простейшая импортная ношпа полный аналог российского дротаверина. Но рекламу дротаверина не видел ни разу, в отличие от ношпы. Витридинол - аналог дорогущего денола. Витаминные комплексы, импортные по несколько тысяч, наши в пределах пятисор р. упаковка. Можно еще привести много примеров по урологии, заболеваниям сердечно-сосудистой системы и т.д. Но фанату западных лекарств объяснять это без толку.

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Гость

18:33:40 17-09-2023

О, охранители подтянулись! Дубовой коры наверните))

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Гость

22:03:55 17-09-2023

За то бедных автолюбителей да и профи псярят разного рода репрессиями якобы для сохранения их жизни и жизни пассажиров чтобы скрыть провалы в существующей дорожной инфрастуктуре в которой уже заложена аварийность и гибель людей.

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Гость

22:15:28 17-09-2023

Лопнуло колесо у американского кукурузника. Подумаешь трагедия!

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