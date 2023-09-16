Колесо лопнуло у самолета при взлете в Санкт-Петербурге
Аэропорт работает в штатном режиме
16 сентября 2023, 19:00, ИА Амител
Кадр из видео: "112"
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге у самолета Cessna при взлете лопнуло колесо, сообщает "112".
Отмечается, что сейчас аэропорт функционирует в штатном режиме. На месте работают экстренные службы.
Ранее пилот севшего в поле под Новосибирском самолета объяснил отказ приземляться в Омске.
19:18:21 16-09-2023
Началось утро в деревне. После санкций?
09:21:52 17-09-2023
Гость (19:18:21 16-09-2023) Началось утро в деревне. После санкций?... Перегруз, наверное. При чем здесь санкции?
13:41:52 17-09-2023
Гость (09:21:52 17-09-2023) Перегруз, наверное. При чем здесь санкции?... Бензина - нет, запчастей для самолетов - нет, сотни импортных лекарств, у которых просто нет отечественных аналогов - нет, исчезли. Просто констатация.
17:06:42 17-09-2023
Гость (13:41:52 17-09-2023) Бензина - нет, запчастей для самолетов - нет, сотни импортны... Вы употребляете сотни импортных лекарств? Почти на все уже есть аналоги и они продаются в аптеках. Причем продаются гораздо дешевле импортных.
18:51:41 17-09-2023
Гость (17:06:42 17-09-2023) Вы употребляете сотни импортных лекарств? Почти на все уже е... Аналоги есть. Только действия этих аналогов нет.
19:18:22 17-09-2023
Гость (17:06:42 17-09-2023) Вы употребляете сотни импортных лекарств? Почти на все уже е... Да, уж... Сразу видно , что вы далеки от суровой российской реальности. В 2019 году в аптеках было доступно 8,7 тыс. позиций SKU (stock keeping unit), а по итогам первых семи месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках включал в себя уже 6,4 тыс позиций. Я могу сделать подробную раскладку по всем позициям лекарственных средств. Но, судя по вашим высказываниям, вы вряд ли поймете о чем идет речь вообще. Будьте здоровы!
20:19:30 17-09-2023
Гость (19:18:22 17-09-2023) Да, уж... Сразу видно , что вы далеки от суровой российской ... Та же простейшая импортная ношпа полный аналог российского дротаверина. Но рекламу дротаверина не видел ни разу, в отличие от ношпы. Витридинол - аналог дорогущего денола. Витаминные комплексы, импортные по несколько тысяч, наши в пределах пятисор р. упаковка. Можно еще привести много примеров по урологии, заболеваниям сердечно-сосудистой системы и т.д. Но фанату западных лекарств объяснять это без толку.
18:33:40 17-09-2023
О, охранители подтянулись! Дубовой коры наверните))
22:03:55 17-09-2023
За то бедных автолюбителей да и профи псярят разного рода репрессиями якобы для сохранения их жизни и жизни пассажиров чтобы скрыть провалы в существующей дорожной инфрастуктуре в которой уже заложена аварийность и гибель людей.
22:15:28 17-09-2023
Лопнуло колесо у американского кукурузника. Подумаешь трагедия!