Колесо лопнуло у самолета при взлете в Санкт-Петербурге

Аэропорт работает в штатном режиме

16 сентября 2023, 19:00, ИА Амител

Кадр из видео: "112"

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге у самолета Cessna при взлете лопнуло колесо, сообщает "112".

Отмечается, что сейчас аэропорт функционирует в штатном режиме. На месте работают экстренные службы.

Ранее пилот севшего в поле под Новосибирском самолета объяснил отказ приземляться в Омске.