Количество мест для туристов в Алтайском крае вырастет до 22 тысяч

Виктор Томенко рассказал о планах по улучшению туристической сферы

24 апреля 2024, 09:50, ИА Амител

Фото с отчета Виктора Томенко / Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время отчета о работе правительства рассказал, что в регионе планируют увеличить количество мест для размещения туристов.

По словам Томенко, число мест в Белокурихе, "Белокурихе Горной" и "Бирюзовой Катуни" собираются увеличить на 10% – до 22 тысяч.

Глава региона также отметил, что поток туристов в регионе достиг 2,3 млн человек.

Посмотреть отчет Виктора Томенко в прямом эфире можно на странице АКЗС во "ВКонтакте".