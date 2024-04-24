Количество мест для туристов в Алтайском крае вырастет до 22 тысяч
Виктор Томенко рассказал о планах по улучшению туристической сферы
24 апреля 2024, 09:50, ИА Амител
Фото с отчета Виктора Томенко / Екатерина Смолихина / amic.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время отчета о работе правительства рассказал, что в регионе планируют увеличить количество мест для размещения туристов.
По словам Томенко, число мест в Белокурихе, "Белокурихе Горной" и "Бирюзовой Катуни" собираются увеличить на 10% – до 22 тысяч.
Глава региона также отметил, что поток туристов в регионе достиг 2,3 млн человек.
Посмотреть отчет Виктора Томенко в прямом эфире можно на странице АКЗС во "ВКонтакте".
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