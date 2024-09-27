Количество розничных акционеров ВТБ за год выросло на четверть

Сейчас в банке их уже более 1 млн

27 сентября 2024, 17:00, ИА Амител

Деловой человек. Бизнесмен / Фото: drobotdean / Freepik

Число розничных акционеров ВТБ за год выросло на четверть и уже превышает 1 млн. По данным на 1 сентября 2024 года, их 1 028 580 человек, сообщили в пресс-службе банка.

Доля акционеров – физических лиц – 7,6% голосующих акций (408 069 582 штуки). Почти 80% акционеров ВТБ – это люди от 20 до 50 лет, при этом активнее всего растет сегмент молодежной аудитории (20-35 лет).

В топ-5 городов по числу миноритариев ВТБ входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Казань. Более 70% акционеров банка проживают не в столичных регионах. Лидеры по среднему пакету акционеров – традиционно Москва и Санкт-Петербург.