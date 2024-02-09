Количество трасс, перекрытых в Алтайском крае, возросло до шести

Ограничение движения связано с непогодой

09 февраля 2024, 12:10, ИА Амител

Знак "Стоп""/ Фото: pxhere.com/ru/photo/1220526

Шесть участков трасс перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Ограничено движение на следующих участках:

– с 09:40 по решению КГКУ "Алтайавтодор" для всех видов транспорта на автодороге К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница НСО (с 71 км + 102 м по 164 км + 500 м) от г. Змеиногорска до с. Волчиха;



– с 09:40 по решению КГКУ "Алтайавтодор" для всех видов транспорта на автодороге К-21 Рубцовск – Угловское – Михайловское ( с 7 км по 89 км) от г. Рубцовска до с. Угловского;



– с 09:40 по решению ФКУ Упрдор "Алтай" для всех видов транспорта на автодороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан (с 27 км по 337 км) от г. Барнаула до границы с Республикой Казахстан;



– с 10:10 по решению КГКУ "Алтайавтодор" для всех видов транспорта на автодороге К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан (с 64 км по 169 км + 2801 м) от с. Курья до границы с Республикой Казахстан;



– с 10:10 по решению КГКУ "Алтайавтодор" для всех видов транспорта на автодороге К-26 а/д А-322 – Горняк – Староалейское (с 7 км по 89 км) от федеральной а/д А-322 до с. Староалейское;



– с 10:30 по решению ФКУ Упрдор "Алтай" для грузового и пассажирского транспорта на автодороге Р-256 "Чуйский тракт" (с 213 км по 344 км) от ресторанно-гостиничного комплекса "Облепиха" Первомайского района до г. Бийска.



По данным синоптиков, 9 февраля в Алтайском крае ожидаются снег, метель, порывистый ветер и даже дожди. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок.