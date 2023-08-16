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Колледж нового поколения: куда можно поступить в Барнауле в августе и сентябре

Получить востребованную профессию можно в частном колледже для нового поколения "Тьютория"

16 августа 2023, 12:00, ИА Амител LjN8KSGi6

"Тьютория" / Фото предоставлено колледжем
"Тьютория" / Фото предоставлено колледжем

В последние годы престиж колледжей заметно вырос. И не только потому, что там относительно быстро можно получить знания, которые позволят устроиться на хорошо оплачиваемую работу. Но и потому что сами учебные заведения становятся более современными и комфортными. Именно так можно сказать о частном колледже для нового поколения "Тьютория".

Что это за колледж?

"Тьютория" – это колледж для студентов нового поколения, в котором реализуются самые передовые формы, методики и технологии обучения. Здесь дают качественное образование в комфортных условиях. Основной ориентир колледжа – индивидуальный подход к каждому студенту.

И для них здесь созданы все условия:

  • модный интерьер и современное оборудование для занятий;
  • брейк-зоны и буфет;
  • личное сопровождение каждого студента тьютором-психологом;
  • учебные дисциплины и модули на выбор студента;
  • развитие не только профессиональных навыков, но и Soft Skills*;
  • экскурсии в потенциальные места работы и в вузы;
  • активная студенческая жизнь, крутые мероприятия и многое другое.

"Тьютория" сочетает проверенные, соответствующие российским и международным стандартам образовательные программы и современный подход к обучению. Учебный материал максимально приближен к тому, который преподают бакалаврам в вузах. При этом график занятий в колледже более гибкий, и его можно подстроить под индивидуальные особенности каждого студента. 

В 2023-2024 учебном году колледж откроет новые кабинеты. Но и в этом случае мест хватит не всем.

Как поступить в этот колледж?

Поступить можно на базе 9 и 11 классов, при этом средний балл аттестата не имеет первостепенного значения. Вместо этого колледж проводит вступительное собеседование, которое помогает выявить способности абитуриента и определиться с направлением обучения.

В этом году направлений будет три:

  1. "Право и судебное администрирование".
  2. "Финансы".
  3. "Информационные системы и программирование".

Причем поступить можно даже без сдачи ОГЭ. В этом случае вчерашний школьник становится слушателем и проходит программу со студентами первого курса без каких-либо ограничений. После успешной сдачи экзаменов студента сразу переводят на второй курс: ребенок спокойно готовится к сдаче ОГЭ/ЕГЭ и не теряет целый год.

Набор здесь открыт до 1 ноября 2023 года при условии наличия свободных мест. Но знайте, что 19 августа произойдет повышение цен на обучение, так что успевайте занять свое место в "Тьютории" и получить востребованную специальность уже сейчас.

Подробности и заявка на сайте.

АНО ПО "Тьютория"
г. Барнаул, пр. Ленина, 120б
Тел.: 8 800 250 62 49
Почта: study@tutoriya.ru
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* Soft Skills (софт скилз).

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