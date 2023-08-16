Колледж нового поколения: куда можно поступить в Барнауле в августе и сентябре
Получить востребованную профессию можно в частном колледже для нового поколения "Тьютория"
16 августа 2023, 12:00, ИА Амител LjN8KSGi6
В последние годы престиж колледжей заметно вырос. И не только потому, что там относительно быстро можно получить знания, которые позволят устроиться на хорошо оплачиваемую работу. Но и потому что сами учебные заведения становятся более современными и комфортными. Именно так можно сказать о частном колледже для нового поколения "Тьютория".
Что это за колледж?
"Тьютория" – это колледж для студентов нового поколения, в котором реализуются самые передовые формы, методики и технологии обучения. Здесь дают качественное образование в комфортных условиях. Основной ориентир колледжа – индивидуальный подход к каждому студенту.
И для них здесь созданы все условия:
- модный интерьер и современное оборудование для занятий;
- брейк-зоны и буфет;
- личное сопровождение каждого студента тьютором-психологом;
- учебные дисциплины и модули на выбор студента;
- развитие не только профессиональных навыков, но и Soft Skills*;
- экскурсии в потенциальные места работы и в вузы;
- активная студенческая жизнь, крутые мероприятия и многое другое.
"Тьютория" сочетает проверенные, соответствующие российским и международным стандартам образовательные программы и современный подход к обучению. Учебный материал максимально приближен к тому, который преподают бакалаврам в вузах. При этом график занятий в колледже более гибкий, и его можно подстроить под индивидуальные особенности каждого студента.
В 2023-2024 учебном году колледж откроет новые кабинеты. Но и в этом случае мест хватит не всем.
Как поступить в этот колледж?
Поступить можно на базе 9 и 11 классов, при этом средний балл аттестата не имеет первостепенного значения. Вместо этого колледж проводит вступительное собеседование, которое помогает выявить способности абитуриента и определиться с направлением обучения.
В этом году направлений будет три:
- "Право и судебное администрирование".
- "Финансы".
- "Информационные системы и программирование".
Причем поступить можно даже без сдачи ОГЭ. В этом случае вчерашний школьник становится слушателем и проходит программу со студентами первого курса без каких-либо ограничений. После успешной сдачи экзаменов студента сразу переводят на второй курс: ребенок спокойно готовится к сдаче ОГЭ/ЕГЭ и не теряет целый год.
Набор здесь открыт до 1 ноября 2023 года при условии наличия свободных мест. Но знайте, что 19 августа произойдет повышение цен на обучение, так что успевайте занять свое место в "Тьютории" и получить востребованную специальность уже сейчас.
Подробности и заявка на сайте.
АНО ПО "Тьютория"
г. Барнаул, пр. Ленина, 120б
Тел.: 8 800 250 62 49
Почта: study@tutoriya.ru
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