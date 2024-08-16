Колодки для "Ласточки". Какой новый цех за 200 млн открыли на Барнаульском заводе АТИ

Обновленное производство запустили, благодаря федеральной и краевой поддержке

16 августа 2024, 14:30, Александра Черданцева

Открытие второй очереди цеха безасбестовых тормозных колодок на заводе АТИ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На Барнаульском заводе автоформованных термостойких изделий пополнение – 15 августа 2024 года здесь торжественно запустили вторую очередь цеха безасбестовых тормозных колодок. Участие в мероприятии приняли представители не только алтайской, но и российской промышленности.

Бизнес и государство

Барнаульский завод АТИ – активный пользователь инструментов господдержки: cубсидии, лизинговые программы, компенсации банковской процентной ставки, льготные процентные ставки по кредитам. Это позволило заводу с 65-летней историей реализовать сразу несколько инвестиционных проектов в последние годы. С 2017-го на модернизацию оборудования, технологическое переоснащение, запуск новых производств на предприятии направили 900 млн рублей.

Один из таких проектов – открытие цеха по выпуску безасбестовых тормозных колодок для грузовиков, прицепов, автобусов отечественного и иностранного производства (в рамках кластерного проекта "Освоение производства новых видов фрикционных, уплотнительных и прокладочных материалов").

Начали в 2018 году, тогда при поддержке Минпромторга запустили первую очередь цеха, потратив 277 млн рублей. Часть средств на приобретение оборудования БзАТИ компенсировало государство по 41-му постановлению правительства. Сейчас цех выпускает более 30 новых видов изделий, включая тормозные колодки и накладки для рельсового транспорта – трамваев и метро, пассажирских поездов "Ласточка", "Иволга". Продукция активно замещает импортную.

"Мы шли на определённый риск, потому что на тот момент была огромнейшая конкуренция в России и странах СНГ по дисковым накладкам, тормозным накладкам для дискового тормоза для грузовых автомобилей и автобусов. Но сегодня продукция цеха очень востребована, мы заместили часть иностранных брендов, которые ушли с рынка. И поняли, что не ошиблись", – прокомментировал гендиректор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков.

Артем Шамков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По итогам 2019 года цех выпускал продукции на 17 млн рублей, в 2023-м уже 123 млн. За семь месяцев текущего года мощности отработали на 130 млн рублей, а к концу года здесь рассчитывают на 230 млн рублей.

На строительство второй очереди цеха (а по сути, второго цеха, площадью 1200 кв. м) и его технологическое оснащение ушло ещё более 200 млн рублей. Из них 157 млн – льготный кредита от Фонда развития промышленности России. За что Артем Шамков выразил личную благодарность этому госучреждению.

Марат Гакашев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заместитель директора ФРП Марат Гакашев, который прибыл на открытие, также поблагодарил завод за сотрудничество и соблюдение обязательств.

"Мы с вами работаем два года, и за это время все вообще идеально: по графику, по плану, деньги платите вовремя. И глядя на вас, понимаешь, что завод, который выпускает тормозные системы, на самом деле вовсе не тормозит, а активно газует в будущее", – добавил Гакашев.

Открытие второй очереди цеха безасбестовых тормозных колодок на заводе АТИ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Артем Шамков также поблагодарил власти региона, лично губернатора и всё министерство промышленности за поддержку. Предприятие постоянно пользуется и средствами Фонда развития Алтайского края, отметил уже министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка. Это выгодно и заводу, и региону. Такие инвестиции в будущем дадут и новые рабочие места, и налоги, подчеркнул Химочка.

"Когда на проектную мощность выйдет запущенный сегодня цех, это даст еще плюс 60-65 миллионов в год. Объем продукции не грандиозно большой, но это необходимо заводам нашей страны, потому что извне эти компоненты уже не получить. Так что это новые возможности для предприятий сферы автомобилестроения", – пояснил министр. Вячеслав Химочка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков добавил, что проекты Барнаульского завода АТИ не только импортозамещающие, но и инновационные.

Кстати, про рабочие места. Сейчас здесь работает 24 человека, для работы на новом оборудовании привлекут еще 10 сотрудников. К середине 2025 года цех выйдет на круглосуточный режим работы. И это еще плюс 20 человек.

Хороший пример

Гостями открытия цеха стали представители более десяти регионов России – члены Межрегионального союза "Клуб молодых промышленников". А также и руководитель сообщества Антон Ковалев.

"Наша общая задача – развивать промышленность России. Артём Юрьевич – молодой промышленник и такими резидентами клуба мы гордимся. И очень важно, что эта энергия позволяет и региону, и стране развиваться. Сейчас другие промышленники увидят, как работает Барнаульский завод АТИ, и это будет хороший пример", – подчеркнул Ковалев.

Антон Ковалев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Участие в запуске уже по традиции принял и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Он подчеркнул, что Артем Юрьевич – достойный продолжатель дела своего отца – Юрия Вениаминовича. Юрий Шамков возглавлял предприятие в прошлом, сейчас он – председатель Общественной палаты Алтайского края.

"Новое поколение промышленников – ответственная, перспективная молодёжь", – уверен митрополит.

Открытие второй очереди цеха безасбестовых тормозных колодок на заводе АТИ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В этот день на заводе произошло еще одно открытие – алтайского регионального отделения "Клуба молодых промышленников", куда кроме Барнаульского завода АТИ вошло еще три промышленных предприятия региона. Что это за клуб и что его членство даст алтайским промышленникам, расскажем в следующей публикации.