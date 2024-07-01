НОВОСТИОбщество

Колокольцев: Число выявленных преступлений по незаконной миграции удвоилось

По его словам, бороться с правонарушениями и выявлять мигрантов, находящихся в розыске, помогают информационные ресурсы

01 июля 2024, 23:33, ИА Амител

Мигранты / Источник фото: unsplash.com
Мигранты / Источник фото: unsplash.com

Количество установленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, удвоилось в России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

По его словам, бороться с правонарушениями и выявлять мигрантов, находящихся в розыске, помогают информационные ресурсы. В первую очередь, это дактилоскопические учеты.

Вместе с тем отдельные преступные деяния иностранцев вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют межнациональную напряженность. По мнению главы МВД, противодействовать нелегальной миграции стратегически важно, а ситуация затрагивает сферы работы многих ведомств и региональных властей.

полиция Мигранты

Комментарии 2

Avatar Picture
Коля

05:36:54 02-07-2024

Что бы не было преступлений не надо в страну запускать преступников... Рабочих своих много... Платить нужно...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:00:01 02-07-2024

Пока Бастрыкин не пнет

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров