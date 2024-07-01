Колокольцев: Число выявленных преступлений по незаконной миграции удвоилось

По его словам, бороться с правонарушениями и выявлять мигрантов, находящихся в розыске, помогают информационные ресурсы

01 июля 2024, 23:33, ИА Амител

Мигранты / Источник фото: unsplash.com

Количество установленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, удвоилось в России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

По его словам, бороться с правонарушениями и выявлять мигрантов, находящихся в розыске, помогают информационные ресурсы. В первую очередь, это дактилоскопические учеты.

Вместе с тем отдельные преступные деяния иностранцев вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют межнациональную напряженность. По мнению главы МВД, противодействовать нелегальной миграции стратегически важно, а ситуация затрагивает сферы работы многих ведомств и региональных властей.