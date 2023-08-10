Колокольцев назвал критическим уровень нехватки сотрудников в МВД

За прошлый месяц из органов внутренних дел уволились 5 тысяч человек

10 августа 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: om-saratov.ru

Глава МВД Владимир Колокольцев рассказал об увольнении 5 тысяч сотрудников из органов внутренних дел в прошлом месяце. Как сообщает ТАСС, сейчас некомплект личного состава стал критическим.

"У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел 5 тыс. сотрудников. Сложная ситуация", – сказал он.

При этом сотрудники МВД все равно обязаны сделать все, чтобы минимизировать риски и гарантировать населению защиту законных прав и свобод.

Отдельное внимание он уделил морально-психологической работе с сотрудниками. По его словам, она должна быть нацелена на сплочение коллективов, укрепление дисциплины. Строить ее стоит на неизменных принципах: верности долгу и присяге.