Колокольцев назвал критическим уровень нехватки сотрудников в МВД
За прошлый месяц из органов внутренних дел уволились 5 тысяч человек
10 августа 2023, 21:05, ИА Амител
Глава МВД Владимир Колокольцев рассказал об увольнении 5 тысяч сотрудников из органов внутренних дел в прошлом месяце. Как сообщает ТАСС, сейчас некомплект личного состава стал критическим.
"У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел 5 тыс. сотрудников. Сложная ситуация", – сказал он.
При этом сотрудники МВД все равно обязаны сделать все, чтобы минимизировать риски и гарантировать населению защиту законных прав и свобод.
Отдельное внимание он уделил морально-психологической работе с сотрудниками. По его словам, она должна быть нацелена на сплочение коллективов, укрепление дисциплины. Строить ее стоит на неизменных принципах: верности долгу и присяге.
21:25:37 10-08-2023
А почему они увольняются Колокольцев не говорит? Если он не знает о причине, тогда он некомпетентен.
21:49:21 10-08-2023
Согласно Указу Президента России, от 5 декабря 2022 г. N 878 “Об установлении предельной штатной численности органов внутренних дел Российской Федерации” установлена следующая предельная штатная численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий): а) с 1 января 2023 г. в количестве 922 061 единицы, в том числе 770 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников;
21:51:15 10-08-2023
Что же они увольняются, сами себе такие условия создали.
23:51:58 10-08-2023
Бешеная еагрузка. Не все готовы сутками находиться на службе. Есть еще семьи (если еще есть), хочется еще и личной жиэни, и личного пространства.
11:06:23 11-08-2023
Гость (23:51:58 10-08-2023) Бешеная еагрузка. Не все готовы сутками находиться на службе... Ну так они же правоохранители - вот и пусть защищаются трудовым кодексом, профсоюзами. Или я тут экстремизм предлагаю?
06:53:23 11-08-2023
Совесть просыпается ?
07:51:56 11-08-2023
Зато кадры, РЛС, психологи и прочее наверное некомплекта не испытывает?
08:39:00 11-08-2023
Сотрудников ОВД нужно за людей считать, а не относиться к ним как к бесправному скоту. Не многие выдерживают 20 лет службы. А те кто выдержал и вышел на пенсию, доживает свою жизнь с огромнейшим букетом приобретенных заболеваний. Это о тех кто всю жизнь служит на земле. О тех кто шаркает по коридорам управлений, тут разговор другой. Им и путевки в санатории и пару раз в стационаре полежать и прочие поблажки. Да и бумажки со стола на стол перекладывать да бесполезные инструкции писать, ума огромного и напряжения сил, не надо.
11:34:13 11-08-2023
Гость (08:39:00 11-08-2023) Сотрудников ОВД нужно за людей считать, а не относиться к ни... Вот как раз инструкции писать потребность очевидная профессионально подходя к делу , в условиях-то очевидных постоянной непредвиденности и разного положения дел на разных территориях . Где-то подготовленней состав , где-то нет , всех в одну кучу мешать нельзя и по одинаковым инструкциям . Распределение территорий по подготовленности делать работу это нормально , соответственно и какие-то инструкции отличаться могут . Инструкции писать важно .
08:59:25 11-08-2023
Боятся, что в случае чего поедут на СВО первыми?
10:19:28 11-08-2023
Гость (08:59:25 11-08-2023) Боятся, что в случае чего поедут на СВО первыми? ... А кто будет тогда защищать управителей от народно любви?
08:59:42 11-08-2023
Как-то разговаривал с участковым... Мне искренне жаль, что люди работают в таких условиях... у них руки связаны по локоть! К примеру- люди жалуются на соседа-дебошира... участковый сначала принмает заявление часа 2, потом идёт опрашивать соседей, потом к самому дебоширу, потом отправляет собранное на административную комиссию и так дебоширу выписывает штраф, от которого у него просто ноги подкашиваются- 300 рублей! Да эти 3 сотки не окупают даже времени, потраченного участковым на оформление! И совсем не влияют на сознательность граждан...
09:59:09 11-08-2023
Гость (08:59:42 11-08-2023) Как-то разговаривал с участковым... Мне искренне жаль, что л... Правда только в конце про штраф, они составляют только заявление минут 30, потом передают в администрацию, опрос соседей, это работа администрации, а дальше если соседи подтвердят штраф 500 руб.
09:00:07 11-08-2023
Гость (08:39:00 11-08-2023) Сотрудников ОВД нужно за людей считать, а не относиться к ни... что за нагрузки??Забрало запотевает??стаканчик пластиковый?))
09:31:16 11-08-2023
об увольнении 5 тысяч сотрудников из органов внутренних дел --- 5 тысяч годных к службе, имеющих право на оружие, должно означать плюс 5 тысяч мобилизованных, иначе зачем брать учителей. Возможно часть уволившихся и увольнялись, чтобы перейти в военнослужащие и получать 200 тысяч в новых регионах, вместо 70 в Алтайском крае, хоть это и рискованней
09:35:11 11-08-2023
полицаев на душу населения очень много по сравнению с другими странами, а правопорядка нет. дело не в количестве.
09:39:13 11-08-2023
Шушера всех мастей распоясана донельзя. Нужно вводить казнь или пожизненные трудовые лагеря по 97% преступлений. У родни преступников изымать всё имущество в пользу жертв. И не надо про репрессии невинных, сегодня днк тест и тест лжи с точностью 100% доказывает виновность.
12:37:11 11-08-2023
Гость (09:35:11 11-08-2023) полицаев на душу населения очень много по сравнению с другим... ну и про "дебоширов" - смешно. соберись человек провести пикет - сразу и штраф и статья и судьи - всё найдется. просто приоритеты другие. как убьет - так и приходите
19:01:35 11-08-2023
Ну уволились, дальше что? Миллионы людей увольняются. Или эти "бывшие" ничего не умеют и пользы государству принести никакой не могут? 5 тысяч? Вы серьёзно? Пусть на СВО идут проявлять свои навыки и умения, если таковые имеются. А сколько врачей и учителей уволилось из госучреждений, считали? Трагедия века, блин. Сейчас уборка урожая начнется, всех в поля можно на заработки.