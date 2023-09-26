Колонии Алтайского края произвели товаров в 2023 году на полмиллиарда рублей

В приоритете одежда и продукция для "оборонки"

26 сентября 2023, 17:20, ИА Амител













Что изготавливают в колонии № 3

Осужденные в тюрьмах Алтайского края за январь-август 2023 года произвели товаров на общую стоимость 402 млн рублей – на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу 2023 года показатель достигнет 520 млн рублей. Об этом пишет ИА "Атмосфера" со ссылкой на замначальника УФСИН РФ по Алтайскому краю Ирину Белову.

26 сентября в ИК № 3 прошла ежегодная выставка продукции, произведенной в исправительных колониях региона. В ходе экскурсии делегация правительства Алтайского края ознакомились с продукцией учреждений ФСИН. В колониях трудятся 2640 осужденных, 1700 из них занято на производстве. Осужденные шьют одежду, постельное белье и обувь, делают мусорные баки и скамейки, детские игрушки.

Наиболее перспективными отраслями в производственном секторе алтайских тюрем остаются металлообработка, ремонт машин для силовых структур и производство мусорных баков для районов и городов Алтайского края. Большим спросом у муниципалитетов пользуются декоративные украшения, скамейки.