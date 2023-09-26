Колонии Алтайского края произвели товаров в 2023 году на полмиллиарда рублей
В приоритете одежда и продукция для "оборонки"
26 сентября 2023, 17:20, ИА Амител
Осужденные в тюрьмах Алтайского края за январь-август 2023 года произвели товаров на общую стоимость 402 млн рублей – на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу 2023 года показатель достигнет 520 млн рублей. Об этом пишет ИА "Атмосфера" со ссылкой на замначальника УФСИН РФ по Алтайскому краю Ирину Белову.
26 сентября в ИК № 3 прошла ежегодная выставка продукции, произведенной в исправительных колониях региона. В ходе экскурсии делегация правительства Алтайского края ознакомились с продукцией учреждений ФСИН. В колониях трудятся 2640 осужденных, 1700 из них занято на производстве. Осужденные шьют одежду, постельное белье и обувь, делают мусорные баки и скамейки, детские игрушки.
Наиболее перспективными отраслями в производственном секторе алтайских тюрем остаются металлообработка, ремонт машин для силовых структур и производство мусорных баков для районов и городов Алтайского края. Большим спросом у муниципалитетов пользуются декоративные украшения, скамейки.
"Поскольку мы являемся федеральным учреждением, нам доверяют. Кроме того, мы несем ответственность за свою продукцию. Поэтому товарооборот год от года растет. Важным является и то, что государственные и муниципальные структуры могут заключать договоры с УФСИН как с единственным поставщиком. Это обеспечивает сокращение времени и упрощение процедуры закупки", – заявила Ирина Белова.
23:06:24 26-09-2023
А сколько проели и ушло на обслуживание и охрану объектов?
10:10:55 27-09-2023
юрий (23:06:24 26-09-2023) А сколько проели и ушло на обслуживание и охрану объектов?... А что тюрьмы закрыть надо? Или заключенные без надзирателей оставить? Бред несете