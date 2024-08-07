Колонии Алтайского края в 2024 году произвели товары на 280 миллионов рублей
В эту сумму входят продукты питания для осужденных, продукция легкой промышленности и изготовление товаров
07 августа 2024, 12:10, ИА Амител
Учреждения УФСИН Алтайского края за первые шесть месяцев 2024 года произвели товары на общую сумму 280 миллионов рублей. Об этом стало известно во время заседания коллегии ведомства, пишет пресс-служба УФСИН по региону.
С докладом о деятельности учреждения выступил заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Денис Степанов. По его словам, в настоящее время в девяти учреждениях УФСИН осужденные привлечены к трудовой деятельности, приносящей доход. Созданы центры трудовой адаптации осужденных, лечебно-производственные мастерские и внебюджетные участки.
Объем произведенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по приносящей доход деятельности за первое полугодие 2024 года составил 280 миллионов рублей. В эту сумму входят продукты питания для осужденных, продукция легкой промышленности и изготовление товаров и оказание услуг сторонним заказчикам. А вот производство товаров и услуг для сторонних организаций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 28,73 млн руб. и составило 216,75 миллиона рублей.
"Мы расширяем производственные участки и создаем новые рабочие места для осужденных, чтобы максимально обеспечить их оплачиваемым трудом. Таким образом они получают необходимые трудовые навыки, которые пригодятся им при трудоустройстве после освобождения, а также имеют возможность погашать исковые обязательства перед потерпевшими и государством", – приводит ведомство слова Дениса Степанова.
12:40:24 07-08-2024
Как то помечайте этот товар.
Чтобы люди видели чьими руками он сделан.
13:56:40 07-08-2024
Гость (12:40:24 07-08-2024) Как то помечайте этот товар.Чтобы люди видели чьими рука... во многоей знании многа печале.
вот нужно вам знать как делается вкусная дорогая элитная колбаса?
или как проводятся операции внутриполостные?
да от зрелища простых родов смелых отцов годами реабилитировать приходится.
16:47:35 07-08-2024
Гость (12:40:24 07-08-2024) Как то помечайте этот товар.Чтобы люди видели чьими рука... Во что вы одеваетесь? Какая у вас электроника? Ваша мобила, скорее всего, сделана полурабами на фабрике Foxconn (за миску риса и койко-место в общаге). Ваши шмутки пошиты из ядовитой ткани, покрашены ядовитым красителем на ядовитой фабрике в Бангладеш. Кстати, была раньше такая финская фирма мобильников «Нокла». На её заказах трудились в Китае... дети. Да-да, те самые, которые никогда не получали документы и не ходили в школу. Лет пяти от роду. Потому что у них... самая нежная кожа, которой они протирали оптику для камер!
13:46:01 07-08-2024
Я смотрю, сплошной профит. Так, может, всех в колонии? И тогда все будет отлично - бесплатная, вернее, за еду, рабочая сила. Хочешь - заставь их снаряды выпускать, как раз все для СВО можно будет обеспечить. Хочешь - заставь демографию улучшать. Странно, что у нас народные избранники до сих пор с подобной инициативой не выступили. А выпускать единицы, по высочайшему повелению - для охраны остальных. И все при деле будут.