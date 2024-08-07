Колонии Алтайского края в 2024 году произвели товары на 280 миллионов рублей

В эту сумму входят продукты питания для осужденных, продукция легкой промышленности и изготовление товаров

07 августа 2024, 12:10, ИА Амител

Колония / Фото: УФСИН по Алтайскому краю

Учреждения УФСИН Алтайского края за первые шесть месяцев 2024 года произвели товары на общую сумму 280 миллионов рублей. Об этом стало известно во время заседания коллегии ведомства, пишет пресс-служба УФСИН по региону.

С докладом о деятельности учреждения выступил заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Денис Степанов. По его словам, в настоящее время в девяти учреждениях УФСИН осужденные привлечены к трудовой деятельности, приносящей доход. Созданы центры трудовой адаптации осужденных, лечебно-производственные мастерские и внебюджетные участки.

Объем произведенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по приносящей доход деятельности за первое полугодие 2024 года составил 280 миллионов рублей. В эту сумму входят продукты питания для осужденных, продукция легкой промышленности и изготовление товаров и оказание услуг сторонним заказчикам. А вот производство товаров и услуг для сторонних организаций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 28,73 млн руб. и составило 216,75 миллиона рублей.