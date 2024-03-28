Команда АлтГПУ одержала победу во Всероссийской олимпиаде по педагогике
Студенты продемонстрировали глубокие знания и хороший уровень профессиональной подготовки
28 марта 2024, 13:20, ИА Амител
Студенты Алтайского педагогического университета приняли участие во VII Всероссийской олимпиаде по педагогике "Форсайт-педагогика". Она проходила в Нижегородском государственном педуниверситете имени Козьмы Минина. Участие приняли 25 сильных команд со всех уголков России.
Олимпиада состояла из нескольких этапов, проходивших сначала в заочном, а затем в очном формате.
Первый отборочный этап заключался в проведении онлайн-тестирования на знание педагогической науки. Справившись с ним успешно, студенты АлтГПУ прошли во второй заочный тур, в рамках которого разработали инфографику на тему "Эффективные воспитательные практики вожатской деятельности". По итогам заочного этапа команда прошла в очный тур и представила алтайский педвуз в финале олимпиады.
"Наши студенты достойно представили университет на олимпиаде. Горжусь ими, и их наставниками – преподавателями вуза, которые дают такие глубокие знания, позволяющие регулярно показывать высокие результаты нашим ребятам на профессиональных конкурсах, олимпиадах, форумах всероссийского уровня", – поздравила студентов ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко. Финал был непростым и состоял из нескольких конкурсных испытаний:
- визитка команды;
- конкурс капитанов;
- теоретический конкурс, направленный на проверку педагогической эрудиции, знание педагогической науки и истории педагогики.
Кроме того, студенты АлтГПУ проявили практические навыки в педагогической мастерской, доказали в пед-баттле, что они отличные ораторы и заняли лидерские позиции в индивидуальных конкурсах.
В общекомандном зачете команда Алтайского педуниверситета набрала максимальное количество баллов и стала абсолютным победителем олимпиады.
14:19:11 28-03-2024
в программе были танцы возле урны?
16:16:11 28-03-2024
Молодцы! А без ругательных "Форсайт-педагогики" и "пед-баттла" было бы краше. Вожатые, ведите нас по-русски.
22:05:31 28-03-2024
Лазаренко, ты гордись, конечно! Только заслуга это не твоя, как "руководителя" ВУЗа. А тех преподавателей, которых ты систематически гнобишь! Радуйся пока.