Команда АлтГПУ одержала победу во Всероссийской олимпиаде по педагогике

Студенты продемонстрировали глубокие знания и хороший уровень профессиональной подготовки

28 марта 2024, 13:20, ИА Амител

Команда Алтайского педуниверситета / Фото: пресс-служба АлтГПУ

Студенты Алтайского педагогического университета приняли участие во VII Всероссийской олимпиаде по педагогике "Форсайт-педагогика". Она проходила в Нижегородском государственном педуниверситете имени Козьмы Минина. Участие приняли 25 сильных команд со всех уголков России.

Олимпиада состояла из нескольких этапов, проходивших сначала в заочном, а затем в очном формате.

Первый отборочный этап заключался в проведении онлайн-тестирования на знание педагогической науки. Справившись с ним успешно, студенты АлтГПУ прошли во второй заочный тур, в рамках которого разработали инфографику на тему "Эффективные воспитательные практики вожатской деятельности". По итогам заочного этапа команда прошла в очный тур и представила алтайский педвуз в финале олимпиады.

"Наши студенты достойно представили университет на олимпиаде. Горжусь ими, и их наставниками – преподавателями вуза, которые дают такие глубокие знания, позволяющие регулярно показывать высокие результаты нашим ребятам на профессиональных конкурсах, олимпиадах, форумах всероссийского уровня", – поздравила студентов ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко. Финал был непростым и состоял из нескольких конкурсных испытаний:

визитка команды;

конкурс капитанов;

теоретический конкурс, направленный на проверку педагогической эрудиции, знание педагогической науки и истории педагогики.

Кроме того, студенты АлтГПУ проявили практические навыки в педагогической мастерской, доказали в пед-баттле, что они отличные ораторы и заняли лидерские позиции в индивидуальных конкурсах.

В общекомандном зачете команда Алтайского педуниверситета набрала максимальное количество баллов и стала абсолютным победителем олимпиады.