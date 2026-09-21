Команда коммуникационного агентства из Барнаула заняла топовые позиции в "Рейтинге Рунета"

Это 86 позиций, включая четыре первых места в приоритетных направлениях

21 сентября 2026, 17:25, ИА Амител erid: 2W5zFGEyjd3

Коммуникационное агентство "Завод" / Иллюстрация сгенерирована в Nano Banana Pro

Август для команды коммуникационного агентства "Завод" из Барнаула получился по-настоящему громким. Ребята получили 86 достижений в "Рейтинге Рунета": сильные региональные позиции и места в федеральных списках по России.

Регионы: в числе первых

Самые яркие результаты, конечно же, региональные:

разработка чат-ботов — 1-е место;

СММ-агентство — 1-е место;

таргетированная реклама — 1-е место;

комплексные рекламные агентства — 1-е место;

полносервисные агентства — 2-е место;

контекстная реклама — 3-е место;

СЕО-оптимизация — 3-е место;

разработка сайтов и веб-сервисов — 5-е место;

разработка интернет-магазинов — 5-е место.

"Это не удача одного проекта и не везение с заявкой, а результат ежедневной работы всех наших специалистов, которые стабильно, из года в год, качественно делают свое дело. И наши кейсы, отзывы клиентов и заслуженные награды говорят сами за себя", — делится руководитель коммуникационного агентства "Завод" Надежда Клаус.Четыре первых места — уже не просто заявка, а подтверждение лидерских позиций среди конкурентов в регионе по разным компетенциям одновременно, что еще раз подчеркивает: "Завод" давно не является узкоспециализированным агентством. Местные специалисты умеют собирать стратегию, креативы, разработку и трафик в один рабочий механизм.

Россия: уровень, где соревнуются сотни и тысячи агентств

Результаты могут выглядеть скромнее региональных первых мест, но с учетом высокого уровня конкуренции попадание в федеральном зачете в топ-60 — это уже успех:

разработка чат-ботов — 26-е место;

полносервисные рекламные агентства — 52-е место;

комплексные рекламные агентства — 55-е место;

СММ — 59-е место.

"Мы много лет шли к тому, чтобы в федеральных списках «Рейтинга Рунета» рядом со столичными агентствами появлялось агентство из Барнаула. В этом году это произошло сразу в четырех номинациях. Для нас это подтверждение, что региональная команда может работать на уровне, без скидок на географию", — отмечает Надежда.

"Рейтинг Рунета" — сложная система выявления лучших в своей отрасли

Стоит пояснить, что подача заявки на участие в "Рейтинге Рунета" куда сложнее, чем простое заполнение анкеты.

Это сбор тысяч заявок со всей страны. Это строгая модерация, которая проверяет каждый заявленный проект на соответствие критериям. Это подтверждающие документы, доступы, ссылки, кейсы — в общем, множество материалов, которые нужно собрать и оформить так, чтобы ни одна позиция не была отклонена.

"Мы проходим этот путь не первый год, и каждый раз это то еще приключение. Но самое ценное — не количество позиций, а то, что мы подтвердили их все официально. Можно рассказывать клиенту о своей экспертизе, а можно показать строчку в федеральном рейтинге, где твои проекты проверили и признали соответствующими. Это разные вещи", — подытоживает руководитель агентства.

Коммуникационное агентство "Завод"

Адреса в Барнауле: ул. Гвардейская, 1/1; Социалистический пр., 109

Тел.: +7(3852)20-27-39

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ИП Шаповалова А. Д.

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