Команда "Ростелекома" вновь стала чемпионом Спартакиады среди алтайских связистов

Спортсмены вошли в тройку лидеров во всех пяти спортивных дисциплинах

01 мая 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHHrrik

Сборная Алтайского филиала "Ростелекома" / Фото: "Ростелеком"

Сборная Алтайского филиала "Ростелекома" заняла первое место в общекомандном зачете III Спартакиады среди организаций телекоммуникационной сферы региона. Представители компании вошли в призовую тройку во всех пяти дисциплинах, продемонстрировав высокий уровень подготовки и сплоченности.

Соревнования проводят ежегодно ко Дню радио – профессиональному празднику специалистов связи. В этом году спортивное мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступили региональное Министерство цифрового развития и связи совместно с Алтайской краевой организацией профсоюза работников связи России.

Сборная Алтайского филиала "Ростелекома" / Фото: "Ростелеком"

В течение двух недель команды из девяти профильных компаний соревновались в мини-футболе, волейболе, боулинге, настольном теннисе и шахматах.

"Наша команда побеждает в спартакиаде второй год подряд, поэтому главный кубок остается у нас. Ребята выложились максимально: показали отличную физическую подготовку, целеустремленность и невероятный командный дух", – сказал директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

И уточнил, что в этом году команда улучшила свои прошлогодние показатели. Она стала первой в турнирах по волейболу и настольному теннису, второй – в мини-футболе и заняла третье место в шахматах и боулинге.

Главный приз соревнований торжественно вручил капитану команды Максиму Холодкову министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов.

"В этом году мы пополнили свои ряды талантливыми игроками, которые значительно усилили команду", – прокомментировал руководитель направления отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Алтайского филиала "Ростелекома" Максим Холодков.

По его словам, команда гордится тем, что достойно представила компанию. В следующем году спортсмены нацелены укрепить позиции и улучшить результаты в каждой из дисциплин.

Узнать больше о победах команды и других событиях компании можно на сайте и в соцсетях "Ростелекома".

ПАО "Ростелеком"

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