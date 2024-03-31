Комету Понса-Брукса сфотографировали в Алтайском крае
Следующее появление кометы будет лишь через 71 год
31 марта 2024, 20:30, ИА Амител
Комета 12Р/Понса-Брукса / Константин Гончаров / Наблюдательный Барнаул
Комету 12Р/Понса-Брукса сфотографировали в небе над Барнаулом. Пост об этом опубликовали в сообществе "Наблюдательный Барнаул".
"12Р/Понса-Брукса на небе нашего региона расположена в западной части горизонта, ориентиром станет яркая планета Юпитер, а комета сама чуть правее. Яркость кометы невелика, она не яркая и ее невооруженным глазом не разглядеть в условиях яркой городской подсветки", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время комета покинет ночное небо, а следующее ее появление ожидается только через 71 год.
Осенью жители края смогут увидеть еще одну, более яркую комету, – C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS).
Комментарии 0