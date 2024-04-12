Комфорт и стиль в каждом движении. С OMODA C5 можно отправиться в любое путешествие

Футуристичный кроссовер вы найдете в Автоцентре АНТ

12 апреля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JwNAa

Кроссовер OMODA C5 / Фото: Антон Мелешкин

Скоро наступит теплая пора, майские праздники, когда можно будет устроить себе мини-путешествие вместе с OMODA C5 (Омода Це 5). В повседневных поездках, в семейных путешествиях и на отдыхе выходного дня современный и технологичный кроссовер станет надежным, безопасным и комфортным компаньоном. Позволит насладиться каждым моментом за рулем. Его эффектный дизайн и спортивный характер идеально подходит для тех, кто предпочитает жить в городе, любит выезжать на природу и не боится самовыражаться. Автоцентр АНТ предлагает футуристичный кроссовер, к которому так и хочется прикоснуться и скорее испытать за рулем. Ну что, поехали?

Породистая внешность

Современный и стильный экстерьер автомобиля проглядывается как в общем образе, так и в деталях, выполненных с соблюдением эстетических канонов автомобильного дизайна. Стильная решетка радиатора придает модели современный вид. Сетка и ромбы градиентной формы создают визуальный трехмерный эффект. Двухцветные литые диски, "парящая" крыша, динамичный кузов, Т-образные дневные ходовые огни, динамичные сигналы поворота – каждый элемент подчеркивает спортивный образ OMODA C5.

Дополняет спортивный стиль стремительный силуэт, яркий дизайн и расширенные колесные арки. Эта особенность дизайна характерна для авто с покатой крышей, плавно переходящей в крышку багажника.

Кроссовер OMODA C5 / Фото: Антон Мелешкин

У машины развитое заднее крыло, которое делает ее устойчивой и легкой при движении и ускорении. Широкий кузов выглядит пропорционально и имеет низкое аэродинамическое сопротивление, что снижает расход топлива.

Интерьер, подчеркивающий индивидуальность

Возможность выбрать цвет сидений и использовать разные элементы внутренней отделки позволяют подобрать то сочетание, которое подойдет именно вам.

Просторный салон с тщательно продуманной эргономикой обеспечивает комфорт для всех пассажиров: водителя, переднего пассажира и пассажиров второго ряда. Сиденья в салоне оформлены в спортивном стиле – с высокими цельными подголовниками, развитой боковой поддержкой и перфорированной высококачественной экокожей. Благодаря открытому люку на крыше пространство салона визуально расширяется.

Спортивные передние сиденья с эргономичным дизайном оснащены обогревом, вентиляцией и электрической регулировкой. Благодаря чему температура поверхности сиденья быстро снижается, обеспечивая комфорт и позволяя водителю сосредоточиться на безопасном вождении.

Пассажиры второго ряда также будут чувствовать себя комфортно: задние сиденья с обогревом, подлокотник, удобные подушки сидений, регулируемые подголовники, дефлекторы сзади и система Isofix ("Изофикс") обеспечивают максимальное удобство в поездке.

Кроссовер OMODA C5 / Фото: Антон Мелешкин

Доступен дистанционный запуск двигателя без открытия автомобиля, полный зимний пакет и функция открытия багажника без помощи рук. Объемный багажник на 378 литров позволит перевезти большие грузы и длинные предметы. Угол открытия задней двери можно настроить индивидуально.

Мощь и безопасность

Так, а что под капотом? А там – мощный турбированный 1,5-литровый двигатель на 147 лошадиных сил (или 1,6 л на 150 л.с.) в паре с надежной и долговечной коробкой передач CVT25 (или робот DCT7). В ее конструкции использован высококачественный стальной ремень марки Bosch ("Бош").

Благодаря особенностям конструкции экономия топлива составляет примерно 7%. Расход на 100 км – 7,1 литра в смешанном цикле и 5,8 литра на 100 километров в загородном режиме.

У модели прекрасные характеристики проходимости: высокий клиренс, значительные углы въезда и съезда. Дорожный просвет – 190 мм. Водителю доступны два режима: спокойный и комфортный или спортивный для более активной езды. В автомобиле уже установлен видеорегистратор.

OMODA C5 оснащена множеством систем безопасности, среди которых:

адаптивный круиз-контроль;

ассистент движения в пробках;

интеллектуальный ассистент круиза;

система автоматического экстренного торможения;

система предупреждения о столкновении спереди;

предупреждение о покидании полосы;

система помощи при перестроении / аварийного удержания в полосе;

система помощи при смене полосы;

система авто переключения ближнего/дальнего света;

система мониторинга слепых зон;

предупреждение о заднем перекрестном столкновении;

система предотвращения заднего перекрестного столкновения.

Кроссовер OMODA C5 / Фото: Антон Мелешкин

Смарт-помощник на колесах

Технологичность OMODA C5 впечатляет передовыми элементами оснащения – это два сдвоенных экрана с высоким разрешением по 10,25 дюйма каждый, беспроводная зарядка (которая еще и сообщает, если вы забыли гаджет в автомобиле), качественная аудиосистема и многое другое.

Двухзонный климат-контроль и интеллектуальная система фильтрации воздуха обеспечивают чистоту и комфорт в салоне. А многоцветная подсветка создает уютную атмосферу и настроение в салоне.

Отправляйся в путь и будь уверен: OMODA C5 не подведет.

Автоцентр АНТ

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249д (рядом с ТЦ "Москва")

Тел.: (3852) 230-030

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