Комфорт, стиль и новые горизонты: барнаульская семья провела тест-драйв Omoda C5

Авто представлено в Автоцентре АНТ

28 июня 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JwaRV

Omoda C5 и семья Мальцевых / Фото: Татьяна Алдабаева

Что всегда нужно активной молодой семье с маленьким ребенком? Конечно, надежный и современный автомобиль. Именно такой начал присматривать для своей жены успешный бизнес-аналитик из Барнаула Роман Мальцев. И одним жарким летним днем Роман, его супруга Ксения и малыш Марк отправились в небольшое путешествие на новом автомобиле Omoda C5 ("Омода Цэ5") от Автоцентра АНТ.

Omoda C5 – стильный, среднеразмерный фастбэк-кроссовер, который идеально подходит для городской жизни, отдыха и семейных путешествий. Посетите Автоцентр АНТ и убедитесь в качестве и возможностях кроссовера лично. Только до 30 июня 2024 года на Omoda C5 с полным приводом действует особое предложение. Подробности уточняйте в Автоцентре АНТ.

К нему хочется прикоснуться

Экстерьер Omoda C5 идеально сочетает элегантность и спортивный стиль. Его внешний вид соответствует эстетическим принципам и стандартам автомобильной моды. Фирменная решетка радиатора создает трехмерный визуальный эффект, а светодиодные дневные ходовые огни, динамические указатели поворота и трехмерные матричные задние фонари подчеркивают современный стиль.

Двухцветные литые диски диаметром 18 дюймов придают динамичности, а "парящая" крыша создает ощущение легкости, подчеркивая яркий современный дизайн. Рельефный кузов фастбэк добавляет стремительности, снижая аэродинамическое сопротивление во время движения и снижая расход топлива.

Omoda C5 внутри и снаружи / Фото: Татьяна Алдабаева

В салоне Omoda C5 высококачественные материалы отделки удачно сочетаются с передовыми технологиями, обеспечивая максимальный комфорт, уют и стиль. Передние сиденья, как в спорткарах, имеют высокий цельный подголовник, усиленную боковую поддержку и обиты прочной перфорированной экокожей (в черном или коричневом цвете). Они оснащены функцией обогрева, вентиляции и электропривода, позволяя настраивать положение индивидуально, снижая нагрузку на спину водителя.

Улучшенная шумоизоляция моторного отсека, лобового стекла и передних дверей подарит тишину и спокойствие внутри автомобиля во время движения. А автоматический двухзонный климат-контроль с интеллектуальной системой очистки воздуха поможет создать идеальный микроклимат в любое время года. Кстати, в Omoda C5 даже дворники работают тихо – уровень их шума снижен на 20%.

Стоит упомянуть и об атмосферной подсветке салона. Благодаря рассеянному освещению и возможности выбора цвета она станет прекрасным украшением интерьера и создаст особое настроение в темное время суток.

"Приятный салон. Коричневая кожа всегда смотрится интересно. Машина красивая, лаконичная, очень современная. Понравилось, что у кроссовера очень хороший обзор, видно всех пешеходов", – рассказывает Роман Мальцев.

Поймет без слов

Omoda C5 – автомобиль, сочетающий в себе эффективные двигатели и коробки передач, обеспечивающие превосходную динамику и комфорт во время поездки.

В кроссовере два варианта двигателей: 1.5T CVT 2WD мощностью 147 лошадиных сил и крутящим моментом 210 Нм, а также 1.6T DCT7 AWD мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 275 Нм. Трансмиссии отличаются быстрым и четким переключением, способны "обучаться", приспосабливаясь к стилю вождения.

Также есть интеллектуальная система управления, которая обеспечивает высокую скорость отклика. А шесть режимов движения (эко, комфорт, спорт, снег, грязь и 4x4) позволяют адаптировать поведение автомобиля к различным дорожным условиям.

Благодаря своей платформе Omoda C5 предлагает больше пространства внутри и отличную геометрическую проходимость. Кстати, в версии с системой полного привода в кроссовере есть дополнительные возможности проходимости, управляемости и безопасности.

"По городу было очень комфортно ехать. Хотел бы отметить, что на Omoda C5 достаточно мягкая подвеска. Наряду с этим машина комфортно разгоняется, подходит для движения по трассе, хотя все же это больше городской автомобиль. Но при этом довольно вместительный: четверо взрослых и ребенок в кресле спокойно размещаются", – продолжает делиться впечатлением от поездки Роман.

Салон Omoda C5 / Фото: Татьяна Алдабаева

Ему можно доверить самое дорогое

Omoda C5 оснащена множеством базовых и дополнительных систем активной и пассивной безопасности, включая высокотехнологичные решения ADAS. Системы помогают справляться с трудными и неожиданными ситуациями на дорогах, снижая уровень стресса во время движения по городу и трассе.

Системы ADAS:

адаптивный круиз-контроль;

ассистент движения в пробках / интеллектуальный ассистент круиза;

система автоматического экстренного торможения;

система предупреждения о столкновении спереди;

предупреждение о покидании полосы;

система помощи при перестроении / аварийного удержания в полосе;

система помощи при смене полосы;

система авто переключения ближнего / дальнего света;

система мониторинга слепых зон;

предупреждение о заднем перекрестном столкновении;

система предотвращения заднего перекрестного столкновения.

"Я оценил адаптивный круиз-контроль, системы помощи водителю. Было очень удобно парковаться. В этом водителю помогают камеры с обзором на 360 градусов и датчики парктроника. Немаловажен для сибирской зимы и полный привод, здесь он есть", – подытожил глава семьи Мальцевых.

С ним комфортно и интересно

Omoda C5 – это современный и технологичный кроссовер, который предлагает множество инновационных мультимедийных решений.

Вот некоторые из них:

два сдвоенных HD-экрана по 10,25 дюйма каждый;

беспроводная зарядка для смартфона;

высококачественная акустика Sony (Сони);

мультимедийная система с расширенным функционалом и интеграцией смартфона через Apple CarPlay (ЭйплКарПлей) и Android Auto (Андроид Ауто);

функция мультитач и выбор темы оформления приборной панели;

электронное управление стояночным тормозом;

запуск и остановка двигателя с помощью кнопки или дистанционно;

использование голосовых команд;

возможность открыть багажник без помощи рук.

Omoda C5 и семья Мальцевых / Фото: Татьяна Алдабаева

Каким бы ни было ваше путешествие, Omoda C5 не подведет. Приходите в Автоцентр АНТ, чтобы открыть для себя все возможности модели и убедиться в ее качестве.

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