Комфорт, стиль и новые горизонты: барнаульская семья провела тест-драйв Omoda C5
Авто представлено в Автоцентре АНТ
28 июня 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JwaRV
Что всегда нужно активной молодой семье с маленьким ребенком? Конечно, надежный и современный автомобиль. Именно такой начал присматривать для своей жены успешный бизнес-аналитик из Барнаула Роман Мальцев. И одним жарким летним днем Роман, его супруга Ксения и малыш Марк отправились в небольшое путешествие на новом автомобиле Omoda C5 ("Омода Цэ5") от Автоцентра АНТ.
Omoda C5 – стильный, среднеразмерный фастбэк-кроссовер, который идеально подходит для городской жизни, отдыха и семейных путешествий. Посетите Автоцентр АНТ и убедитесь в качестве и возможностях кроссовера лично. Только до 30 июня 2024 года на Omoda C5 с полным приводом действует особое предложение. Подробности уточняйте в Автоцентре АНТ.
К нему хочется прикоснуться
Экстерьер Omoda C5 идеально сочетает элегантность и спортивный стиль. Его внешний вид соответствует эстетическим принципам и стандартам автомобильной моды. Фирменная решетка радиатора создает трехмерный визуальный эффект, а светодиодные дневные ходовые огни, динамические указатели поворота и трехмерные матричные задние фонари подчеркивают современный стиль.
Двухцветные литые диски диаметром 18 дюймов придают динамичности, а "парящая" крыша создает ощущение легкости, подчеркивая яркий современный дизайн. Рельефный кузов фастбэк добавляет стремительности, снижая аэродинамическое сопротивление во время движения и снижая расход топлива.
В салоне Omoda C5 высококачественные материалы отделки удачно сочетаются с передовыми технологиями, обеспечивая максимальный комфорт, уют и стиль. Передние сиденья, как в спорткарах, имеют высокий цельный подголовник, усиленную боковую поддержку и обиты прочной перфорированной экокожей (в черном или коричневом цвете). Они оснащены функцией обогрева, вентиляции и электропривода, позволяя настраивать положение индивидуально, снижая нагрузку на спину водителя.
Улучшенная шумоизоляция моторного отсека, лобового стекла и передних дверей подарит тишину и спокойствие внутри автомобиля во время движения. А автоматический двухзонный климат-контроль с интеллектуальной системой очистки воздуха поможет создать идеальный микроклимат в любое время года. Кстати, в Omoda C5 даже дворники работают тихо – уровень их шума снижен на 20%.
Стоит упомянуть и об атмосферной подсветке салона. Благодаря рассеянному освещению и возможности выбора цвета она станет прекрасным украшением интерьера и создаст особое настроение в темное время суток.
"Приятный салон. Коричневая кожа всегда смотрится интересно. Машина красивая, лаконичная, очень современная. Понравилось, что у кроссовера очень хороший обзор, видно всех пешеходов", – рассказывает Роман Мальцев.
Поймет без слов
Omoda C5 – автомобиль, сочетающий в себе эффективные двигатели и коробки передач, обеспечивающие превосходную динамику и комфорт во время поездки.
В кроссовере два варианта двигателей: 1.5T CVT 2WD мощностью 147 лошадиных сил и крутящим моментом 210 Нм, а также 1.6T DCT7 AWD мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 275 Нм. Трансмиссии отличаются быстрым и четким переключением, способны "обучаться", приспосабливаясь к стилю вождения.
Также есть интеллектуальная система управления, которая обеспечивает высокую скорость отклика. А шесть режимов движения (эко, комфорт, спорт, снег, грязь и 4x4) позволяют адаптировать поведение автомобиля к различным дорожным условиям.
Благодаря своей платформе Omoda C5 предлагает больше пространства внутри и отличную геометрическую проходимость. Кстати, в версии с системой полного привода в кроссовере есть дополнительные возможности проходимости, управляемости и безопасности.
"По городу было очень комфортно ехать. Хотел бы отметить, что на Omoda C5 достаточно мягкая подвеска. Наряду с этим машина комфортно разгоняется, подходит для движения по трассе, хотя все же это больше городской автомобиль. Но при этом довольно вместительный: четверо взрослых и ребенок в кресле спокойно размещаются", – продолжает делиться впечатлением от поездки Роман.
Салон Omoda C5 / Фото: Татьяна Алдабаева
Ему можно доверить самое дорогое
Omoda C5 оснащена множеством базовых и дополнительных систем активной и пассивной безопасности, включая высокотехнологичные решения ADAS. Системы помогают справляться с трудными и неожиданными ситуациями на дорогах, снижая уровень стресса во время движения по городу и трассе.
Системы ADAS:
- адаптивный круиз-контроль;
- ассистент движения в пробках / интеллектуальный ассистент круиза;
- система автоматического экстренного торможения;
- система предупреждения о столкновении спереди;
- предупреждение о покидании полосы;
- система помощи при перестроении / аварийного удержания в полосе;
- система помощи при смене полосы;
- система авто переключения ближнего / дальнего света;
- система мониторинга слепых зон;
- предупреждение о заднем перекрестном столкновении;
- система предотвращения заднего перекрестного столкновения.
"Я оценил адаптивный круиз-контроль, системы помощи водителю. Было очень удобно парковаться. В этом водителю помогают камеры с обзором на 360 градусов и датчики парктроника. Немаловажен для сибирской зимы и полный привод, здесь он есть", – подытожил глава семьи Мальцевых.
С ним комфортно и интересно
Omoda C5 – это современный и технологичный кроссовер, который предлагает множество инновационных мультимедийных решений.
Вот некоторые из них:
- два сдвоенных HD-экрана по 10,25 дюйма каждый;
- беспроводная зарядка для смартфона;
- высококачественная акустика Sony (Сони);
- мультимедийная система с расширенным функционалом и интеграцией смартфона через Apple CarPlay (ЭйплКарПлей) и Android Auto (Андроид Ауто);
- функция мультитач и выбор темы оформления приборной панели;
- электронное управление стояночным тормозом;
- запуск и остановка двигателя с помощью кнопки или дистанционно;
- использование голосовых команд;
- возможность открыть багажник без помощи рук.
Каким бы ни было ваше путешествие, Omoda C5 не подведет. Приходите в Автоцентр АНТ, чтобы открыть для себя все возможности модели и убедиться в ее качестве.
Автоцентр АНТ
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09:13:12 28-06-2024
Не такой уж он и "успешный" если к такому присматривается.
Успешные люди это вообще за автомобиль не считают.
09:27:51 28-06-2024
И одним жарким летним днем Роман, его супруга Ксения и малыш Марк отправились в небольшое путешествие на новом автомобиле Omoda C5//// Я так понимаю они доехали до отеля Заречье?))
09:49:58 28-06-2024
Гость (09:27:51 28-06-2024) И одним жарким летним днем Роман, его супруга Ксения и малыш... Дальше страшно, покатались и хорош .
10:04:27 28-06-2024
что, завистники, завистничаете?
для начала сойдет тачила. поживут, покатаются, второго родят - нормальную купят. на маткапитал-то.
10:35:41 28-06-2024
Мусик (10:04:27 28-06-2024) что, завистники, завистничаете?для начала сойдет тачила.... Марк 2 купят?
10:10:08 28-06-2024
Даром не нать...
10:30:31 28-06-2024
Шурик (10:10:08 28-06-2024) Даром не нать... ... и как, притомили предложениями нахаляву?
вот жеж вы фантазер