Комфорт, уют и качество: барнаульская гостиница "Турист" обновила номера
Теперь они стали еще более удобными, светлыми и функциональными
08 февраля 2024, 11:14, ИА Амител erid: LjN8KB6KT
Ищете место, где остановиться в Барнауле? Гостиница "Турист" – отличный вариант для отдыха, который подойдет как семьям, так и деловым людям. Она удобно расположена в центре города, а еще там недавно обновили номера, чтобы обеспечить гостям максимальный уровень комфорта и качества. Рассказываем и показываем обновленные благоустроенные апартаменты.
Светло, спокойно и функционально
Всего в "Туристе" 42 номера разных категорий, большую часть из которых обновили этой зимой. Все они выполнены в светлых натуральных тонах, располагающих к отдыху и расслаблению. Дизайн минималистичный, без лишних деталей и визуального шума – все просто и функционально, чтобы ничего не мешало комфортному пребыванию гостей.
В каждом номере:
- удобная мягкая мебель;
- кабельное телевидение;
- телефон;
- кондиционер;
- Wi-Fi*;
- холодильник;
- оборудованная мини-кухня;
- ванная комната с предметами личной гигиены.
Не только красиво, но и удобно
В гостинице "Турист" можно проводить различные мероприятия, конференции и бизнес-встречи. Там оборудовали конференц-зал на 50 участников и комнату для переговоров на 10-12 человек.
Удобное расположение в центре города обеспечит гостям быстрый доступ к кафе и ресторанам, бизнес-центрам, государственным структурам и офисам компаний, банкоматам, торговым центрам и т.д.
Для тех, кто приезжает на своем автомобиле, предоставляют бесплатное парковочное место, а для семей с детьми – детские кроватки, стулья для кормления и детские стульчики по запросу.
Гостиница расположена на последних этажах здания, поэтому у гостей всегда есть возможность полюбоваться красивым видом города через панорамные окна.
Узнать подробнее и забронировать номер можно по тел: 8 (3852) 222-788, 8 (962)-799-8050 или на сайте.
Гостиница "Турист"
Барнаул, пр. Красноармейский, 72
Тел.: 8 (3852) 632-121, 222-788; +7(962)-799-8050
Сайт* Wi-Fi ("вай-фай")
ЗАО Гостиница "Турист"Реклама
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