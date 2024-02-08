Комфорт, уют и качество: барнаульская гостиница "Турист" обновила номера

Теперь они стали еще более удобными, светлыми и функциональными

08 февраля 2024, 11:14, ИА Амител erid: LjN8KB6KT

Гостиница "Турист" / Фото предоставлено компанией

Ищете место, где остановиться в Барнауле? Гостиница "Турист" – отличный вариант для отдыха, который подойдет как семьям, так и деловым людям. Она удобно расположена в центре города, а еще там недавно обновили номера, чтобы обеспечить гостям максимальный уровень комфорта и качества. Рассказываем и показываем обновленные благоустроенные апартаменты.

Светло, спокойно и функционально

Всего в "Туристе" 42 номера разных категорий, большую часть из которых обновили этой зимой. Все они выполнены в светлых натуральных тонах, располагающих к отдыху и расслаблению. Дизайн минималистичный, без лишних деталей и визуального шума – все просто и функционально, чтобы ничего не мешало комфортному пребыванию гостей.

В каждом номере:

удобная мягкая мебель;

кабельное телевидение;

телефон;

кондиционер;

Wi-Fi*;

холодильник;

оборудованная мини-кухня;

ванная комната с предметами личной гигиены.

Номера гостиницы "Турист" / Фото предоставлены компанией

Не только красиво, но и удобно

В гостинице "Турист" можно проводить различные мероприятия, конференции и бизнес-встречи. Там оборудовали конференц-зал на 50 участников и комнату для переговоров на 10-12 человек.

Удобное расположение в центре города обеспечит гостям быстрый доступ к кафе и ресторанам, бизнес-центрам, государственным структурам и офисам компаний, банкоматам, торговым центрам и т.д.

Для тех, кто приезжает на своем автомобиле, предоставляют бесплатное парковочное место, а для семей с детьми – детские кроватки, стулья для кормления и детские стульчики по запросу.

Гостиница расположена на последних этажах здания, поэтому у гостей всегда есть возможность полюбоваться красивым видом города через панорамные окна.

Узнать подробнее и забронировать номер можно по тел: 8 (3852) 222-788, 8 (962)-799-8050 или на сайте.

Гостиница "Турист" / Фото предоставлено компанией

Гостиница "Турист"

Барнаул, пр. Красноармейский, 72

Тел.: 8 (3852) 632-121, 222-788; +7(962)-799-8050

Сайт* Wi-Fi ("вай-фай")

ЗАО Гостиница "Турист"

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