Комфортный и стильный. В Барнауле открыли обновленный офис ВТБ на Малахова

Здесь удобно: клиенты теперь размещаются на диванчиках и пьют кофе

17 февраля 2025, 07:50, ИА Амител erid: 2W5zFHGbc4g

Новый офис ВТБ на Малахова в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Все больше банковских услуг мы теперь получаем удаленно, через мобильный телефон или компьютер. Но офисы не просто остаются востребованными у клиентов, но и обновляются. Уже третье отделение ВТБ в Барнауле заработало в новом формате. Столы с перегородками здесь заменили синими диванами, зону для клиентов украсили стильным декором, поставили кофейный автомат. Каким теперь стал один из самых больших и первых офисов, расположенный на Малахова, 88в, amic.ru увидел в день официального открытия. Рассказываем и показываем, что такое современное обслуживание в формате ВТБ.

Внутреннее пространство офиса для клиентов спроектировано без традиционных стоек и перегородок, созданы комфортные зоны для обслуживания. И клиенты, и менеджеры сидят на удобных диванах за столиками. Никакой громоздкой офисной техники, никаких серых стен, дизайн помещения выполнен в модном природном стиле. Новый офис ВТБ на Малахова в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Посетители могут подключиться к бесплатному Wi-Fi ("Вай-Фай"), подтвердить операции и подписать документы через онлайн-банк. В зоне самообслуживания работает три банкомата, доступных круглосуточно.

Новый офис ВТБ на Малахова в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Мы продолжаем развивать инфраструктуру банка, наши офисы становятся более современными и комфортными. В результате реконструкции здесь увеличилась зона предоставления услуг, появились переговорные комнаты для конфиденциального обслуживания наших клиентов. Мы видим, что это оказалось очень востребовано. Приветливый безбарьерный формат обслуживания располагает клиентов к общению, к работе с банком", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Отличительная черта отделения – это стильные переговорные комнаты для клиентов, обслуживаемых по пакету "Привилегия". Они придают особый формат и подчеркивают полноту услуг, которые можно получить в новом офисе.

Новый офис ВТБ на Малахова в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Этот офис – не только один из самых крупных, но и один из важнейших для банка, ведь он расположен в самом большом и активно растущем районе города – Индустриальном, рядом несколько торговых центров, офисы компаний и большое количество жилых домов.

Дмитрий Горбунов подчеркнул, что в банке по-прежнему можно получить весь комплекс услуг. Физлицам доступно оформление кредитов и вкладов, выпуск карт и платежных стикеров, оформление программы долгосрочных сбережений, перевод пенсии в банк, подключение "Семейного банка" и цифровых сервисов. Представителям бизнеса с помощью персонального менеджера помогут открыть счета, зарегистрировать компанию и ИП, зарплатные проекты, торговый эквайринг и другие услуги. По сути, банк работает в многофункциональном режиме.

Открытие нового офиса ВТБ на Малахова в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сотрудничество администрации города Барнаула с банком ВТБ является стабильным, надежным и перспективным, отметил заместитель мэра по экономической политике Сергей Рябчун. Вместе с Дмитрием Горбуновым он торжественно перерезал ленточку в день открытия.

"Мы приветствуем открытие новых современных офисов. На фоне общего тренда на цифровизацию финансовых услуг, ВТБ увеличивает сеть отделений в городе, предоставляя клиентам выбор наиболее удобного способа взаимодействия с банком", – сказал Сергей Рябчун.

Сергей Рябчун и Дмитрий Горбунов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Важность работы банка для развития этой части города отметил и глава администрации Индустриального района Денис Летягин.

"Это позволит повысить привлекательность для клиентов банка, сделает район более развитым и доступным как минимум по банковским услугам. И, несмотря на переход в онлайн, очное обслуживание все равно совершенствуется и становится более комфортным", – уверен глава района.

Денис Летягин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Участие в открытии приняли не только представители власти, но и клиенты банка. И бизнесмены, и простые граждане. Жительница этого микрорайона Анна Паутова раньше ходила в "старый" офис, ее все устраивало, но разительную перемену она оценила высоко.

"Замечательный офис, все продумано. Пришел, взял номерок, подошел к менеджеру, спокойно, не торопясь с ним поговорил, никто над душой не стоит. Грамотно и понятно все рассказывает. Хоть десять раз спроси. Атмосфера тихая, спокойная – приятно приходить. А еще есть скидки, кешбэк, активно этим пользуюсь. Вот пенсию перевела, сразу 2000 рублей начислили, тогда была такая акция", – рассказала женщина.

Новый офис ВТБ на Малахова в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В планах у ВТБ обновление и других офисов, а также открытие новых. При этом банк продолжает развивать онлайн-направление и выездную работу (как по городу, когда менеджер сам выезжает к клиенту, так и по селам, где нет стационарного отделения банка).

"В этом году мы намерены открыть новый офис в Алтайском крае, а также обновить ряд действующих отделений", – подчеркнул Дмитрий Горбунов.

Добавим, что всего в Алтайском крае функционирует 19 отделений ВТБ в восьми населенных пунктах, а также офис в Республике Алтай. Клиентами банка являются 320 тыс. жителей.

Банк ВТБ ( ПАО)

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