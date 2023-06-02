Комические люди. Как зрители помогли открыть первый стендап-клуб в Барнауле

В Барнауле открывается первый стендап-клуб. Настоящий, а не такой, как на ТНТ. Как так? Amic.ru рассказали его создатели

02 июня 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Барнаульские стендап-комики наконец обрели крышу над головой. 2 июня в краевой столице открывается первый стендап-клуб. Основатель и резидент клуба Дмитрий Бобровский, а также сооснователи "комической площадки" Владислав Ворсин и Егор Кулагин объяснили amic.ru, откуда они берут темы для шуток, почему комик – это всегда человек со странностями и рассказали, почему без барнаульских зрителей настоящего стендап-клуба могло бы и не быть.

"Захотелось делать что-то юмористическое"

– Как пришла идея организовать стендап-клуб в Барнауле?

Дмитрий: Подобную цель мы поставили после пандемии ковида, до этого время от времени я уже подумывал об этом. В тот период множество заведений закрылось, и выступать стендап-комикам было, по сути, негде, действовали только небольшие площадки, при этом абсолютно необорудованные. Оснащение приходилось арендовать. И тут в Томске ребята открыли стендап-клуб "Томедиа" – мы с ними пообщались, вдохновились их историей. А вскоре подвернулся вариант с помещением, в котором мы сейчас и находимся.



– Почему вообще вы решили заниматься стендапом? Что на это повлияло?

Дмитрий: Я начал в 2018 году, когда приехал из деревни и попал в "Реплику" – это такое арт-пространство, где проводились поэтические, музыкальные вечера и тому подобное. Мне захотелось делать что-то юмористическое. Так появился проект, который назывался "Лол, кек", где выступали комики и боролись за денежный приз. Кто самый смешной, решали зрители, победитель забирал деньги. Комиков я нашёл в объединении "StandUp Алтай" – он существует с 2015 года. И с тех пор я стал организатором шоу и параллельно начал выступать.

Влад: Я в 2020 году нашёл "StandUp Алтай", ребята устраивали открытый микрофон в баре, который находился в моём дворе. Висела афиша, я периодически наблюдал за происходящим. У меня был некоторый опыт публичных выступлений, но стендапом долго не решался заняться, потому что непонятно, как меня восприняли бы. Дело в том, что у меня врождённая инвалидность, ДЦП. Я знал Сергеича, то есть Сергея Кутергина, комика из Москвы, у которого тоже ДЦП, но он шутит и пишет стендап-монологи. Я написал монолог примерно за день, взял всё, что на поверхности лежит, о том, как я живу с инвалидностью, какие-то житейские истории. На первом моём выступлении на улице было примерно 15 человек, тогда был микрофон на веранде-кофейне, где я и выступил первый раз.

Егор: Я в 2020 году был на втором курсе колледжа, получал профессию юриста, мне захотелось какой-то творческой отдушины. Начал искать способы сценического самовыражения. Из комедийных жанров меня привлёк стендап. Мне стало любопытно, есть ли у нас в регионе подобное движение, загуглил и нашёл "StandUp Алтай". Увидел, что бывают открытые микрофоны и есть возможность выйти на сцену любому желающему, попробовать себя. Пришёл в заведение "Аквариум", где и стал выступать. Когда появился опыт, меня добавили в основную команду резидентов, стал выступать на различных мероприятиях.

Дмитрий Бобровский / Фото: vk.com/dm_bobrovskiy

– Откуда вы берёте свои темы для шуток? Чем вдохновляетесь?

Дмитрий: Думаю, что все одинаково ответят: из жизни. Есть очень много забавных вещей вокруг нас. Скажем, однажды я выходил из магазина в ковидное время и увидел, как мужчина достал маску, вытер ею пот со лба, надел её на лицо и пошёл в магазин. Подобного рода случаи происходят каждый день, просто люди их, как правило, не замечают.

Влад: Нам порой говорят, что мы больные люди, потому что обычный человек не обращает внимания на многие вещи, потому что он занят своими заботами, да и незачем это ему. Наша задача как комиков – заметить то, чего не замечают другие, и об этом рассказать. Комедия наблюдения – это самая популярная форма юмора.

Егор: В жизни очень много нестандартных происшествий, на которые большинство людей не обращают внимания. А комик, когда видит что-то странное, сразу думает: распишу это по полочкам, добавлю своё мнение – вот так и рождается самая популярная комедия наблюдения.

"Ну, давайте начинать"

– Много ли зрителей ходит на ваши концерты?

Дмитрий: По-разному. Вообще зависит от сезона, от погоды и от дня недели, а также других факторов. Бывало такое, что солд-аут собирался – человек 40-50. Сейчас на открытие стендап-клуба людей ожидается больше, чем вмещает наша площадка, Думаем, что с этим делать. Бывали и случаи, когда людей вообще не было. Как-то нас позвали на корпоратив. Мы собрали свой лучший состав: пять комиков, подключили аппаратуру, ходим, готовимся, время подходит к началу, а зал пустой, только администратор и директор сидят и больше никого. Мы решили, что люди скоро освободятся с работы и придут. Потом администратор подходит к нам и говорит: "Ну, давайте начинать". И мы выступали для двоих человек весь вечер.

Егор Кулагин / Фото: vk.com/egkull

– Тепло ли вас встречает публика в зале?

Егор: Во многом зависит от состава публики и самой площадки. Бывает, что в зале твой контингент – люди от 20 до 25 лет. Они раскрепощены для любой темы, готовы к интерактиву, к общению, такой вечер проходит просто супер. Такая публика может принять даже не самого смешного комика с далеко не самым смешным материалом. Но бывает наоборот – выходишь со своим лучшим материалом, но люди, очень уставшие после работы, собрались даже не на стендап, а просто посидеть в заведении, и они не слушают, перебивают разговорами и ни одну шутку не принимают.

Дмитрий: Ещё зависит от настроения комика. Если нет искренности, зритель, конечно, это чувствует. А в целом, по большей части, если они приходят на наш стендап повторно, значит, мы делаем всё правильно. Хотя всё равно в зале хоть один человек, но скажет: "Ой, материтесь много", "Ой, шутите на низкие темы".

Егор: Отвратительно выступать на не смеющийся, но вовсю улыбающийся зал.

Дмитрий: Мы как-то ездили в Новосибирск с концертом. Выступаем полтора часа и зал вообще никак не реагирует, тишина, только иногда жиденький-жиденький смех, а зрителя не видно, так как в глаза свет и слышишь только тишину. Потом после концерта выходим и думаем, что нужно быстрее уезжать отсюда, настроение испорчено, материал два года писали, а люди совершенно на него не отреагировали. Судорожно вызываем такси, а люди к нам подходят и говорят: "Спасибо большое, нам очень понравилось, было очень смешно, приезжайте ещё".

Влад: Мне часто говорят: "Мы, честно, боимся смеяться над тем, над чем шутишь ты". Над инвалидностью и какими-то дефектами люди боятся смеяться, потому что это будет неправильно. А я показываю своей комедией, что все равны, у каждого есть свои трудности и над этим можно смеяться, так тебе их воспринимать гораздо легче.

"Нужно не растеряться, и в идеале – отбиться"

– Аудитория Барнаула уже привыкла к стендапу?

Егор: Очень многие говорят после выступлений: "Спасибо, было очень смешно. Мы ещё придём на ваши концерты".

Дмитрий: Есть люди, которые смотрят максимум ТНТ, видят там комиков и думают, что стендап только там существует. Но на ТНТ даже не стендап. Там команда редакторов, которая пишет тексты артистам разговорного жанра. А стендап – это вживую всегда творится.

Егор: Надо уметь расположить к себе зрителя, понимать момент, какие шутки будут восприняты, а какие – нет. Это со стороны видится, что он выходит и рассказывает что-то из головы. Нет, ты структурируешь выступление, пытаешься выстроить какое-то повествование. Ещё часто на сцене приходится импровизировать, далеко не каждый зритель будет молча реагировать на какое-либо высказывание, он готов выкрикнуть что-то своё. Нужно не растеряться, и в идеале – отбиться, и отбиться так, чтобы это было смешно остальным. То есть у комика гораздо больше работы, чем кажется на первый взгляд.

Влад Ворсин / Фото: vk.com/vorrock

– То есть можно сказать, что у стендап-клуба уже есть свои фанаты?

Егор: Конечно. Их число будет расти. Очевидно, что с открытием клуба нас начнут ещё больше узнавать. Хотя "StandUp Алтай" существует уже с 2015 года, многие об этом узнали только недавно, когда появилась собственная площадка.

Дмитрий: Постоянный зритель есть. Такой зритель, который пришёл к нам, ему понравилось, он опять пришёл и привёл с собой друзей. Самая лучшая реклама для "StandUp Алтая" – это сарафанное радио.

– Вас не пугает, что сейчас комикам в нашей стране сложно шутить, непростая обстановка?

Дмитрий: Сложные времена укрепляют, сплачивают. Порой подходят и говорят: "Блин, спасибо. Это то, чего нам вот сейчас не хватает в это время". Сложные времена – это не обязательно происходящее в мире. Кто-то на работе устаёт, кого-то уволили, кто-то с девушкой расстался – это тоже сложное время индивидуально для каждого. И, соответственно, "StandUp Алтай" – то, что помогает избавиться ненадолго от мрачных мыслей и просто классно провести время.

"Это уже совершенно другой опыт"

– Как можно стать участником "StandUp Алтай"? Вы работаете с начинающими комиками?

Дмитрий: Постоянно набираем. Открытые микрофоны для того и нужны, чтобы каждый мог прийти и попробовать себя. Хорошо получилось – замечательно, выступай ещё, плохо получилось – дорабатывай, выступай ещё.

Егор: Чем чаще выступаешь, тем больше набираешься опыта. Если по человеку видно, что он старается, готов вкладываться эмоционально и развиваться дальше – мы начинаем рассматривать возможность добавить его в основную команду, чтобы брать на выступления, в том числе платные.

Дмитрий: Основная команда – это группа комиков, которых мы записываем на платные выступления, на какие-то форматы, где участник может попробовать себя в импровизационном жанре, выступить за деньги. Это уже совершенно другой опыт. Сначала люди в целом учатся работать с публикой, а потом у них появляется возможность расти дальше.

– Что даёт стендап-клуб молодому комику?

Влад: Постоянного зрителя, в первую очередь.

Егор: Честную площадку, без каких-либо ограничений. На многих площадках есть проблемы с расположением, шумный персонал.

Дмитрий: Мы пытаемся делать так, чтобы эта площадка была заточена под артистов разговорного жанра. И не было никаких отвлекающих факторов. Есть только зритель и сцена, ничего лишнего. И, конечно, мы учитываем, что она позволит снимать больше своего контента нашего медиа (YouTube, "ВКонтакте" и т.д).

Фото: amic.ru

"Развиваем общую культуру стендапа"

– "StandUp Алтай" существует уже давно, но, согласитесь, знают о нём не все. Какие перспективы есть у открытия стендап-клуба? Ждёте, что о вас заговорит вся Россия?

Егор: Открытие клуба показывает, что в нём есть потребность. Однажды мы начали понимать, что наша деятельность ограничена отсутствием площадки, отсюда родился вопрос об открытии своего стендап-клуба. Площадка появилась из-за спроса. То есть создаётся какая-то цепь взаимодействия комиков из близлежащих регионов, а не вклад в культурную жизнь города. Мы, скорее, развиваем общую культуру стендапа в целом.

Дмитрий: Мы большую часть вложенных денег вернули за счёт выступлений. Говорили публике, что строим стендап-клуб, можете оставить добровольные пожертвования, люди жертвовали. Как вы думаете, если люди отдавали свои деньги, чтобы такая площадка появилась в Барнауле, есть ли спрос на стендап? Мы уже идём к тому, чтобы образовать какое-то комьюнити сибирских комиков. Получать известность не только у себя в регионе, городе, но и в других сибирских стендап-клубах, устраивать совместные выступления, реализовывать различные проекты. Это уже какой-то вклад в культуру Барнаула.

– Как часто будут проходить ваши выступления на этой площадке?

Дмитрий: График всегда варьируется, бывают какие-то праздники, изменения. Мы в начале месяца всегда составляем план, раза четыре-пять в неделю примерно будем работать.

– А московских стендаперов пригласите к нам сюда на выступление?

Дмитрий: Всегда хотелось привезти их в Барнаул, но сами понимаете, какие-нибудь комики с ТНТ работают с концертными директорами, продюсерами, сценаристами, они собирают залы по 700-1000 и даже 3000 человек, у нас столько не поместится. Но так, да, пишут периодически комики, участники "Открытых микрофонов", Comedy Баттлов, YouTube-проектов. Борис Зелигер недавно мне написал: "Я осенью собираюсь в тур, можно мне сделать концерт?" Контакт с ними есть. Связь с ними всегда есть и, надеюсь, что когда-нибудь они проездом будут в Сибири, заедут к нам.

Фото: vk.com/standupaltai

"Как собственный дом"

– Стендап-клуб, который открывается сегодня в столице Алтайского края, много сил отнял или, напротив, всё шло как по маслу?

Дмитрий: Самая большая проблема – наличие рабочих рук. Среди нас нет профессиональных строителей, всё методом проб и ошибок делалось. Мы создали 3D-модель и на неё ориентировались, когда делали ремонт. Неразрешимых проблем не было, потому что все ребята откликнулись: "Да, классно, давай делать".

Влад: Каждый из наших комиков воспринял клуб как собственный дом. И мы пришли сюда наш дом обустраивать, ремонтировать, убирать – делать всё, что потребуется.

Егор: Многие из наших друзей знали, что мы хотим открыть клуб, приходили и приводили своих друзей, которые тоже помогали.

Дмитрий: Самое сложное, с чем я столкнулся, – это расчёт сметы, составление бизнес-плана, хотя бы даже примерного, потому что я никогда этим не занимался. Начал искать какие-то видеоролики на YouTube, как это делается, никто понятно не объяснил. Для меня вот бумажная работа была самой сложной, но сложности укрепляют.

– А как сами считаете, окупится ли стендап-клуб?

Егор: Даже если брать выступления на других площадках, мы собрали достаточно, чтобы построить этот клуб. К тому же при наличии постоянного места не будет проблем с перевозками и аппаратурой, всё уже оборудовано.

Дмитрий: Пока у нас даже не стоит вопроса о том, чтобы он окупался. У нас есть цель развивать, об окупаемости речи не идёт.

Влад: Говорят, что комедия – это бизнес. Это бизнес, понятно, но не в Барнауле всё-таки. Для провинциальных комиков это, скорее, возможность себя самовыразить.

– Что же ждать сегодня, 2 июня, гостям стендап-клуба? И чем порадуете публику?

Дмитрий: Открытие стендап-клуба в Барнауле состоится 2 июня по адресу ул. Молодёжная, 25б, в 19:00. Будет большой концерт с участием как местных, так и приезжих комиков – из Томска, Новосибирска, наших хороших друзей. Приходите. Будет смешно и интересно.

Зиновьев Вадим, Капустин Максим, Жуков Даниил